Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Le taulier 1 (Nico Batum) a quitté les Playoffs sur un Game 7 compliqué, et le taulier 2 (Rudy Gobert) continue sa quête vers ses premières finales de Conf.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Il avait connu – à titre individuel – un début de série très compliqué face aux Lakers, et il a magnifiquement répondu à ses détracteurs lors du Game 5. 27 points, 24 rebonds, deux records en carrière pour un match de Playoffs, et des Lakers boutés hors du bracket par Rudy et les Wolves. La Gobe et son armée de loups attendent désormais leur adversaire en demi de conf et regardent avec malice les Warriors et les Rockets se mettre des gnons en attendant de savoir qui sera leur adversaire à partie du milieu de semaine.

Wolves @ Lakers : 5 points à 1/6 au tir et 3/4 aux lancers, 10 rebonds et 1 steal en 26 minutes

Wolves @ Lakers : 27 points à 12/15 au tir et 3/6 aux lancers, 24 rebonds et 2 contres en 38 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12 points à 66,9% au tir et 67,4 aux lancers, 10,9 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,4 contre en 33,2 minutes

MONUMENTAL RUDY GOBERT 💪

27 POINTS

24 REBONDS

12/15 AU TIR

2 CONTRES

0 BALLON PERDU

Son meilleur match de Playoffs en carrière, au meilleur moment !! 🇫🇷 pic.twitter.com/g5IqU1K9UO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Il a été incroyable sur cette série face aux Nuggets et, comme souvent, il a été le baromètre de son équipe. Un Game 3 et un Game 6 superbes, un rôle de glue guy qu’on ne décrit plus tant ça transpire, et la preuve qu’à 36 ans le Captain a encore quelques trimestres de basket dans les pattes. Vacances bien mérités, Monsieur Batum.

Clippers @ Nuggets : 0 point à 0/2 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 21 minutes

Clippers vs Nuggets : 6 points à 2/5 du parking, 5 rebonds, 6 passes, 2 steals et 3 contres en 34 minutes

Clippers @ Nuggets : 3 points à 1/3 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4 points à 43,7% au tir dont 43,3% du parking, 81% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 17,5 minutes

Quelle soirée de @nicolas88batum ! 🇫🇷

6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres.

Protection du cercle, pression sur la balle, les passes excellentes, les contres, les rebonds. La totale.

Prestation XXL du Français des Clippers !!! 👏pic.twitter.com/MxYJvWyaAY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il s’est reposé cette semaine, comme toute son équipe. OKC va affronter les Nuggets en demi et, contrairement à toute son équipe, Ousmane Dieng pourrait continuer de se reposer… Toujours hors de la rotation mais comme le dit l’expression : tu peux pas être hors de la rotation de la meilleure équipe de NBA si tu ne fais pas partie de la meilleure équipe NBA. En somme, Ousmane est là, tout près, et c’est déjà incroyable.

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Voir à “Ousmane Dieng”, et rajouter un coach borné. Mais contrairement à Ousmane, Pacôme, lui, est le meilleur Pacôme du sport français.

Knicks @ Pistons : DNP

Pistons vs Knicks : DNP

Knicks @ Pistons : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 32,3% au tir dont 31,6% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,2 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,9 points à 40,6% dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 33,6 minutes

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13 points à 39,4% au tir dont 30,8% du parking, 67,9% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,6 points à 45,8% au tir dont 35,5% du parking, 71,1% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,9 points à 50% au tir dont 38,5% du parking, 72,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,9 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,7 points à 59,6% au tir dont 0% du parking, 59,5% aux lancers, 6,2 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 17,5 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,9 points à 30,3% au tir dont 28,3% du parking, 71,3% aux lancers, 4,7 rebonds, 1,2 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 20,7 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 40,8% au tir dont 27,1% du parking, 76,7% aux lancers, 1,3 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 8,8 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 18,7 points à 48,8% au tir dont 22,9 % du parking, 69,2% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,6 contre en 35,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 43,3% au tir dont 23,1% du parking, 33,3% aux lancers, 1 rebond, 0,7 passe et 0,1 steal en 5,2 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,2% au tir dont 41,7% du parking, 75% aux lancers, 5,4 rebonds, 7,4 passes, 2,2 steals et 0,7 contre en 33,3 minutes

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes