Russell Westbrook retrouvera sa “maison”, face au Thunder

Les Nuggets ont remporté le Game 7 face aux Clippers (120-101) et foncent donc vers le second tour de Playoffs, où ils rencontreront le Thunder d’Oklahoma City. Vieille connaissance de Russell Westbrook, le Brodie retrouvera la ville qu’il considère comme sa maison.

Denver remporte la série la plus disputée de ce premier tour dans un match 7 qui l’était beaucoup moins. Énorme déception pour tous les adeptes de balle orange, tant les Clippers n’ont fait qu’acte de présence sur la deuxième mi-temps. Tout le contraire de Russell Westbrook.

Le meneur des Nuggets a été très précieux en sortie de banc. 16 points à 56% au tir et 50% à trois points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 5 interceptions, avec en prime, la revanche sur son ancienne franchise de Los Angeles (et sur Kris Dunn)… avant de retrouver une autre vieille connaissance.

RUSSELL WESTBROOK TONIGHT:

16 POINTS

5 REBOUNDS

5 ASSISTS

5 STEALS

55% FG

PLAYOFF RUSS. pic.twitter.com/hwlqH1An2w

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 4, 2025

C’est en effet l’effrayant Thunder qui se dressent sur le chemin de Westbrook et compagnie, franchise dans laquelle il a passé 11 ans de sa carrière et a accompli des exploits légendaires.

Cependant, si OKC est une autre ex du Brodie, la séparation semble avoir été plus saine. Interrogé en conférence de presse sur le fait d’affronter l’équipe qui l’a drafté, Westbrook ne cache pas son amour pour la ville de l’Oklahoma :

“C’est comme une maison pour moi. J’ai toujours reçu de l’amour des gens là-bas”

“That’s like home for me. I always got love for everybody there.”

Russell Westbrook faces a familiar foe in the West Semis: the Oklahoma City Thunder 🍿#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/CRuw0eS54S

— NBA (@NBA) May 4, 2025

Transféré en 2019 direction Houston, ce ne sera pas la première fois que l’homme aux innombrables triple-doubles affronte son ancienne équipe. Dans la bulle il avait déjà pris part à une série contre le Thunder avec les Rockets, dont les Fusées étaient sorties vainqueurs en sept matchs.

Une toute autre paire de manche cette année tant OKC semble un cran au-dessus de n’importe quelle équipe, mais sait-on jamais. Quand on a le Joker dans son équipe, tout peut arriver.