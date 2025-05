Dimanche soir, les Cavaliers et les Pacers donneront le coup d’envoi des demi-finales de conférence. Et qui dit nouvelle série de Playoffs dit forcément pronostics de la rédaction. Est-ce que quelqu’un osera mettre une pièce sur Indiana, outsider face au grand favori qu’est Cleveland ? Réponse juste en dessous.

Nico M.

Pas la série la plus hype des demi-finales de conférence, mais en matière de basket pur on va se régaler. Cette opposition entre Cleveland et Indiana rassemblent deux des équipes les plus solides collectivement de la NBA, avec un jeu fluide, rapide, dynamique, où la balle bouge autant que les joueurs. Mais à ce petit jeu-là, je vois les Cavaliers un cran au-dessus par rapport aux Pacers. S’il y a quelques similitudes dans le style de basket pratiqué par les deux équipes, Cleveland me paraît un peu supérieur dans la majorité des aspects de la série. Et quand vous additionnez ces petits avantages, ça donne une série qui se termine en six matchs pour les Cavaliers. Cavs 4, Pacers 2.

Nico V.

Ça sent le basket, ça pue la tactique. Une série qui s’adresse aux gourmets de la balle orange, avec des duels excitants sur le terrain et sur les plaquettes. Cette série n’est pas celle des réseaux sociaux, et selon un terme que je n’aime que peu mais qui décrit bien, c’est plutôt celle des puristes. Est-ce que je vois les Cavaliers se vautrer ? Peut-être pas quand même, mais les Pacers ne rendront pas les armes avant six matchs, nous offrant au passage une superbe série. Cavs 4, Pacers 2.

Robin

Raphaël disait “et dans 150 ans, on s’ne souviendra pas” et je peux vous assurer que ce sera le cas de cette série dans 150 jours. Pourtant, ça va être chouette. Paradoxal n’est-ce pas ? Alors pourquoi la qualité d’un événement passe parfois après les strass, les paillettes et la hype d’un autre ? Une question sociologique profonde qui ramène l’homme à son appétence pour le luxe, la célébrité et les caméras. Vous vous dîtes que je raconte n’importe quoi ? Vous avez raison, mais je n’avais aucune envie de parler de pourquoi Pascal Siakam va déranger Evan Mobley. Alors envoyez-moi un Ty Jerome pour la 7 et ça fait Cavs 4, Pacers 3.

Timéo

Loin d’être la série qui intéressera le plus de monde, j’ai tout de même l’impression que ce Cavs – Pacers a le potentiel pour être la meilleure série de ce second tour en termes de pur basket. Deux équipes Top 4 de la Ligue depuis le mois de décembre, une bataille tactique qui risque d’être très importante, tant Indiana a le profil parfait pour faire déjouer la défense de Cleveland. Donovan Mitchell et compagnie sont favoris mais je vois la série aller en 6 et je suis pas loin de dire sept matchs. Non pas pour manquer de respect à mes Cavs adorés, mais plutôt pour respecter les Pacers que je trouve bien trop sous-cotés au global. Cavs 4, Pacers 2.

Alex T

Pas la série qui hype le plus de monde mais elle ne devrait pas être désagréable à voir, entre deux équipes qui aiment et savent attaquer. Cleveland est évidemment favori mais les Pacers ont les armes pour les embêter. Deux vrais intérieurs référencés pour gêner Allen et Mobley, Haliburton pour forcer Garland et Mitchell à défendre un peu. D’ailleurs, quid de l’état de forme du meneur des Cavs ? Je vois une série assez serrée au début, avec Cleveland qui fait la différence sur la durée. Cavs 4, Pacers 2