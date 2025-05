NBA Playoffs 2025 – Preview Cavs vs Pacers : une série qui sent le BASKETBALL

Cavs et Pacers ont brillamment passé leur premier tour, mais un seul sortira vainqueur de cette demi-finale de Conférence. Un duel entre premier et quatrième qui pourrait s’avérer bien plus disputé qu’il en a l’air. Alors sortez vos boules de cristal, c’est l’heure de la preview !

Confrontations en saison régulière :

12 janvier : Cavs – Pacers , 93-108

, 93-108 14 janvier : Pacers – Cavs , 117-127

, 117-127 10 avril : Pacers – Cavs, 114-112

– Cavs, 114-112 13 avril : Cavs – Pacers, 118-126

La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées en Playoffs c’était en 2018. LeBron James était à Cleveland, Victor Oladipo était un franchise player (oui oui, on vous jure), mais Myles Turner était déjà dans toutes les rumeurs de transfert. Les Cavaliers étaient sortis vainqueurs en sept matchs de ce premier tour, alors est-ce que sept ans plus tard le résultat sera le même ?

En tout cas sur la saison régulière, c’est bien Indianapolis qui a dominé. Quatre matchs sous la forme de deux doubles confrontations très rapprochés, une en milieu et l’autre en fin de saison. Les hommes de Rick Carlisle ont gagné trois de ces rencontres. Attention tout de même à ne pas trop sur-interpréter ce bilan. Déjà parce que Milwaukee avait le même face aux Pacers et on a vu ce que ça a donné, mais aussi car Cleveland avait envoyé l’équipe Z sur les deux dernières rencontres, l’objectif était surtout de reposer les cadres plus que de repartir avec des victoires.

Pari gagnant visiblement, tant les Cavs ont impressionné sur leur premier tour face au Heat. Un sweep oui, mais pas n’importe lequel, 122 points d’écart sur les quatre matchs. 122 POINTS ! Purement et simplement le plus gros différentiel de l’histoire des Playoffs dont un énorme éclat dans le Game 4 où Cleveland infligera un +55 à Miami. Indiana n’est pas en reste en ayant sorti Giannis, mais la violence avec laquelle s’est ramené Donovan Mitchell et compagnie en post-season, c’est du jamais vu !

CAVS SWEEP HEAT IN 55-POINT BLOWOUT 🤯🧹

Cleveland’s FIRST SWEEP SINCE 2018 🔥 pic.twitter.com/4Dl9aNmbjx

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2025

Indiana, un vrai numéro 4 de Conférence ?

Avec tout ça en tête, il est facile de se dire que ce round ne sera qu’une formalité pour les hommes de Kenny Atkinson. Un premier tour historique, avant d’affronter le quatrième de Conférence, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? C’est en fait bien plus compliqué que ça.

Tout au long de l’année, les Pacers ont payé leur mauvais début de saison, mais en réalité si l’on prend uniquement le bilan après la NBA Cup début décembre, Indiana ne devrait pas être quatrième de l’Est, mais plutôt quatrième de toute la ligue. En effet, depuis, Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont totalisé 44 victoires pour 18 défaites. On reste assez loin du Thunder qui a gagné 9 matchs de plus, mais bien plus proche des concurrents de l’Est, Boston et Cleveland, respectivement 46 et 47 wins sur la même période.

Un peu à la manière des Warriors à l’Ouest, les Pacers sont un faux quatrième, bien plus proche de l’élite de la ligue que ce que pourrait laisser penser leur classement.

Since the NBA Cup in early December only 4 teams have won 70% of their games:

Thunder: 53-9 (.855)

Cavs: 47-14 (.770)

Celtics: 46-17 (.730)

Pacers: 44-18 (.710)

These are the 4 real championship contenders pic.twitter.com/MsFFPmAjdu

— Young Simba (@the2kmessiah) May 1, 2025

D’autant plus que même lorsque l’on se penche sur les styles de jeu, l’équipe d’Indianapolis pourrait bien être la kryptonite des Cavs. Cleveland est une équipe qui a beaucoup tendance à “sur-aider” en défense avec Evan Mobley et Jarrett Allen dans la raquette, logique étant donné leur backcourt sous dimensionné pour tenir les opposants à eux tout seuls.

Cette série va représenter un sacré défi pour eux car Indiana est de très loin l’équipe qui fait le plus (et le mieux) tourner le ballon. C’est bien simple, seulement 28% de leur paniers ne sont pas sur passes décisives, largement devant la deuxième équipe de ce classement, les Nuggets (36,2%). La tendance des Cavs à beaucoup compter sur les aides pourrait bien être mise à mal par un mouvement de balle aussi léché (51 passes de plus par match que n’importe quelle autre équipe).

Playoff passing landscape. Pacers in their own lane

↕️Assists

↔️Passes Made https://t.co/WvImvfEo6s pic.twitter.com/68YFvPtrmb

— Hoopology (@hoopologyxx) April 28, 2025

Attention aussi au spacing des Pacers. Myles Turner et Pascal Siakam à l’intérieur : ça shoot de loin, il va falloir que les intérieurs de l’Ohio réussissent à suivre tout en gardant leur impact dans la raquette. Mobley, on a assez peu de doutes, mais ça peut être un peu plus compliqué pour Jarrett Allen, bien plus à l’aise proche du panier malgré une bonne mobilité pour son poste.

Dean Wade ou De’Andre Hunter pourraient être des solutions avec leur alliance de physique et de mobilité, mais en bref, ça va être une pure bataille tactique. Autant vous dire qu’avec Rick Carlisle d’un côté, et Kenny Atkinson de l’autre, on a bien hâte de voir les ajustements de chacun. C’est loin d’être la série la plus hype, mais en terme de basketball, on pourrait bien avoir affaire à un très grand cru.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 , à Cleveland dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai à 0h00

, à Cleveland dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai à 0h00 Game 2 , à Cleveland dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai à 1h00

, à Cleveland dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai à 1h00 Game 3 , à Indiana dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 mai à 1h30

, à Indiana dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 mai à 1h30 Game 4 , à Indiana dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai à 2h00

, à Indiana dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai à 2h00 Game 5 , à Cleveland dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai, horaire à déterminer *

, à Cleveland dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai, horaire à déterminer * Game 6 , à Indiana dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, horaire à déterminer *

, à Indiana dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, horaire à déterminer * Game 7, à Cleveland le dimanche 18 mai, horaire à déterminer *

LA PREVIEW EN VIDÉO