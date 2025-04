Déjà surclassé dans le Game 3 face aux Cavaliers (124-87), le Heat a subi une nouvelle humiliation cette nuit : -55 ! Mesdames et messieurs, vous venez de voir la série la plus déséquilibrée de l’histoire des Playoffs NBA.

122 points d’écart.

Sur les quatre matchs remportés par Cleveland dans cette série, c’est le total qui sépare les Cavaliers du Miami Heat. La meilleure équipe de l’Est a été sans pitié avec les hommes d’Erik Spoelstra.

Game 1 : +21

Game 2 : +9

Game 3 : +37

Game 4 : +55

Total : +122, 30,5 points d’écart par match.

Jamais une série de Playoffs n’avait été aussi déséquilibrée. Le précédent record ? C’était 121 points d’écart, lors de la série opposant Denver à la Nouvelle-Orléans en 2009.

Heat’s season ends with first-round sweep to Cavs in historically bad loss. Takeaways and postgame reaction, with this ending as the most lopsided series in NBA history https://t.co/USuMuugtHo Erik Spoelstra: “We were humbled.”

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) April 29, 2025

Les chiffres sont terribles pour Miami, à bien d’autres niveaux encore.

défaite de 55 points = quatrième plus gros écart dans un match de Playoffs ;

92 points d’écart sur les Game 3 et 4 = plus gros écart all-time sur deux matchs de Playoffs ;

Heat = première équipe de l’histoire à perdre deux matchs de suite de Playoffs à domicile par minimum 30 points d’écart ;

🚨 Miami devient la 1ÈRE ÉQUIPE de toute l’histoire de la NBA à perdre 2 matchs de suite de Playoffs à domicile par minimum 30 points d’écart.

Game 3 : +37 pour Cleveland

Game 4 : +55 pour Cleveland

Point d’exclamation sur une saison atroce pour le Heat… pic.twitter.com/fxxUbc0AS5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2025

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter.

Le Heat a été humilié par les Cavaliers et a compris l’énorme différence qui existe aujourd’hui avec l’élite de la Conférence Est. La Heat Culture semble avoir soudainement disparu et il y a évidemment une énorme remise en question à avoir du côté de South Beach, à tous les niveaux.

En attendant les (gros ?) changements de l’intersaison, Ernie Johnson et ses copains de NBA on TNT ont profité de l’occasion pour vanner Miami dans tous les sens. Comment leur en vouloir ?

Ernie: “This might be the worst game I’ve ever watched.”

Chuck: “I try to never use the words ‘quit’ or ‘choke’… this is quitting at its finest.”

(via @NBAonTNT)

pic.twitter.com/Q3JGpMJtU3

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 29, 2025

Best. Clip. Ever. ⁦@cavs⁩ ⁦@NBAonTNT⁩ pic.twitter.com/QfK2C2VF0j

— Dennis Manoloff (@dmansworld474) April 29, 2025

Sources texte : NBA, ESPN