Déjà vainqueurs par 37 points au Game 3, les Cavs ont encore passé une vitesse dans ce Game 4 en l’emportant 138 à 83, la plus grosse défaite de l’histoire du Heat en Playoffs et une des plus grandes humiliations all time. Cleveland peut désormais se reposer avant d’affronter très certainement les Pacers au second tour.

Le match aurait pu se résumer à sa première action. Une passe mollassonne de Davion Mitchell pour Kel’el Ware, interception de Jarrett Allen et énorme tomar tout seul en contre-attaque, on jure que l’arbitre aurait pu siffler la fin du match et de la saison du Heat après cette action, ça aurait été moins humiliant que ce qui a suivi.

Car ce qui a suivi fut… mémorablement triste pour les fans de Miami.

GAME FOUR. ✅

HIGHLIGHTS & STATS 📊: https://t.co/WcWFWoRSWL@betwayusa | #LetEmKnow

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 29, 2025

Une pure démolition en bonne et due forme.

+26 à la fin du premier quart-temps, et l’écart n’a fait que grandir tout au long du match pour finir à +55.

Cleveland avait déjà infligé à Miami sa plus grosse défaite en Playoffs avec 37 points d’avance au Game 3, le record est battu à peine deux jours plus tard et on était pas loin de voir un record all-time battu (+58) puisqu’il y a même eu la barre des 60 points d’écart atteinte en fin de rencontre.

Pas grand chose à dire sur les Cavs dans ce match, tant toute l’équipe sera montée en puissance au cours de la série avant ce feu d’artifice du quatrième match. Tout le monde a mis la main à la patte, du cinq majeur au coaching staff, en passant par les remplaçants, rien n’est à jeter.

🧹 CLEVELAND SWEEP MIAMI !

4-0, net et sans bavure.

Un très grand et solide 1er tour de Playoffs pour la meilleure équipe de l’Est cette saison, qui confirme son statut de prétendant au titre de champion NBA.

Les Cavs attendent Indiana au tour suivant 💪 pic.twitter.com/Kp3mum3l67

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2025

Côté Heat par contre, loin de nous l’idée de tirer sur l’ambulance mais le constat est inversement proportionnel à celui des Cavaliers. On a simplement passé la soirée à se demander si le record de la plus grosse défaite en Playoffs allait être battu. Hormis un troisième quart-temps avec un peu plus d’adresse notamment pour Bam Adebayo et Nikola Jovic, c’était une catastrophe ambulante.

Et que dire du match de Tyler Herro ? C’est bien de dire que Miami ne sortira pas en 4 matchs, de répondre à Darius Garland après son trashtalking, en attendant, le meneur des Cavs n’a pas joué les deux derniers matchs mais a quand même été plus valuable pour son équipe que l’arrière floridien devant son propre public.

L’heure des vacances a donc sonné pour Miami, et il était temps. L’été sera rempli de questionnements sur tous les points.

Pendant ce temps, Cleveland file en demi avec le plein de confiance, et ça promet face aux probables Pacers !