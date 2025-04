Écrasé 4-0 par les Cavs au premier tour de Playoffs, le Heat peut enfin partir en vacances. Et honnêtement, ça ne peut que leur faire du bien. Clap de fin sur une saison éclatée au possible, dans laquelle les Floridiens ont perdu Jimmy Butler et une série avec la manière. Alors oui ça a gratté les Playoffs, mais quand on voit le résultat final, ça valait peut-être pas le coup…

Et dire que Miami était en Finales NBA il y a deux ans.

Que cela semble lointain quand on voit la manière dont cette saison 2024-25 se termine pour eux. Un sweep bien sec avec une défaite niveau all-time face aux Cavs, qui sont désormais responsables de leur plus grosse rouste, à la fois en saison régulière (-68) mais aussi en Playoffs (-37). Au moins, c’est officiel, le Heat peut enfin booker ses billets pour Cancun.

“Enfin” c’est bien le mot, car qu’est-ce qu’elle a été laborieuse cette saison pour la franchise de Pat Riley. Déjà quand tu commences l’année en t’engouffrant dans une guerre d’égo avec ton franchise player, ce n’est jamais bon signe. Résultat, après des suspensions à répétitions, Jimmy Butler est transféré aux Warriors contre Andrew Wiggins, Kyle Anderson et un premier tour de Draft début février.

Mais où aller par la suite ?

Bon mes fans du Heat là, on fait quoi cet été ? C’est quoi le plan ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2025

On avait déjà du mal à voir la lumière sur les côtes floridiennes, et malheureusement après ça, on a vite compris que les ténèbres allaient continuer de rythmer cette saison. Seule petite éclaircie, le Heat est devenu le premier dixième de conférence à atteindre les Playoffs grâce au Play-in. De quoi envoyer une belle bannière de plus au plafond ? Pas sûr. Erik Spoelstra a réussi à créer un nouvel exploit dans une forme de médiocrité globale importante, un scénario qu’on connaît bien à Miami lorsqu’il faut cravacher vers un résultat.

Malheureusement, l’avenir ne semble pas des plus radieux. Il va falloir se poser des grosses questions cet été, parmi lesquelles : est-ce que Pat Riley reste aux commandes ? Est-ce qu’Erik Spoelstra ira vers un nouveau projet (marre de voir un génie pareil bloqué comme ça) ? Quid du projet Herro-Adebayo, on construit autour ?

Si ça se trouve, on se reparle dans deux mois et Giannis Antetokounmpo fait partie de l’effectif, mais est-ce que le Greek Freak vaut vraiment la peine de lâcher Tyler Herro… à en lire certains, on y croirait à peine.

Quoi qu’il en soit, un long été attend nos amis fans du Heat qui étaient habitués aux Playoffs et aux acclamations des fans adverses. Peut-être que cette sortie triste et avec la manière sonnera quelque cloches en interne, de quoi tourner une (des ?) page et dessiner un nouvel avenir pour la franchise.

Attachez vos ceintures.