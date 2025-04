Giannis Antetokounmpo a-t-il disputé son dernier match à Milwaukee ?

Menés 3-1 au premier tour par les Pacers, avec un Damian Lillard qui vient de potentiellement se rompre le tendon d’Achille, Milwaukee est au bord du précipice et on ne parle pas que des Playoffs. Les Bucks sont dans un contexte défavorable tandis que Giannis Antetokounmpo continue d’être un des meilleurs joueurs au monde alors est-ce que le Grec pourrait forcer son départ du Wisconsin ?

La question se pose, et d’autant plus quand on s’intéresse de plus près à la situation des Bucks. Depuis leur titre en 2021, les pauvres chevreuils ont enchainés les défaites et les échecs. Blessures à gogo, changements d’effectif avec notamment l’arrivée de Damian Lillard à l’été 2023 puis le départ de Khris Middleton à la deadline en février dernier, remplacé par Kyle Kuzma.

Des choix qui ne se sont pas avérés payants avec, en plus aujourd’hui, assez peu d’assets de Draft pour amorcer de nouveaux moves. Vu les écuries qui sont en train de se former à l’Est (Cavs, Knicks, Pacers ou Boston), difficile d’imaginer Milwaukee retrouver une place parmi l’élite de leur Conférence avec aussi peu de marge de manœuvre. Car en plus de ce capitale de picks, la masse salariale est déjà bien remplie et si, malheureusement, Damian Lillard a une blessure aussi grave que pressentie, il ne pourra pas jouer la saison prochaine. Giannis Antetokounmpo n’aura aucune aide, ou presque.

Qu’est-ce qu’il semble loin ce titre de 2021.

Soirée cauchemar en tous points pour les Bucks.

Damian Lillard blessé dès l’entame, avec une rupture du tendon d’Achille redoutée.

Les Pacers mènent 3-1, il n’y a pas eu de match. Rendez-vous mardi à Indianapolis, très certainement pour terminer la série. pic.twitter.com/fuONaOqM7s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2025

Pourtant, si collectivement ce n’est pas la joie, le Greek Freak lui, continue d’être absolument monstrueux et c’est là qu’on imagine la frustration qui peut l’habiter. L’ailier-fort a banalisé l’exceptionnel et le manque de résultat collectif empêche d’en profiter pleinement.

36,7 points à 53% au tir, 14,5 rebonds et 6,1 assists, voici les moyennes de Giannis Antetokounmpo sur ses 11 dernières rencontres de Playoffs (en excluant le match où il se blesse après dix minutes face à Miami). Prenez bien le temps de relire cette ligne statistique parce que franchement, quelle dinguerie.

Masterclass personnelle, mais encore une fois, personne ne suit. Sur ces 11 matchs Milwaukee présente un bilan de 3 victoires pour 8 défaites. À 30 ans (31 en décembre prochain), il ne serait pas forcément surprenant que, chez le Grec, naissent des envies d’ailleurs. Beaucoup de journalistes Outre-Atlantique, comme Michael Pina de The Ringer, semblent déjà persuadés qu’il ne sera plus là l’année prochaine.

Si c’est le cas et que les Bucks s’inclinent lors du prochain match à Indianapolis, alors l’ailier-fort a déjà disputé son dernier match au Fiserv Forum sous le maillot des Bucks !

Giannis last 11 playoff games:

28/15/6

37/12/6

34/18/7

36/12/1

38/20/3

25/20/9

44/20/6

40/11/3

34/18/5

42/12/8

28/9/7

Playoff average

36.7 PPG 14.5 RPG 6.1 APG

3-8 record

Did everything he can pic.twitter.com/4imvq2mv3y

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 28, 2025

Histoire d’alimenter encore plus ce débat, on se souvient de ce que Giannis avait déclaré après le trade de Luka Doncic aux Lakers :

“Je veux Luka aux Lakers. Je veux Jokic aux Knicks. Je veux tous les Européens dans des gros marchés pour voir quelque chose d’incroyable. C’est mon rêve.”

Alors loin de nous l’idée de cracher sur Milwaukee, mais la ville du Wisconsin est très loin de l’idée qu’on se fait d’un gros marché, et Giannis étant Européen lui aussi, le lien est vite fait.

Mais est-ce que l’intéressé s’est exprimé de lui même sur un possible transfert ? Et bien oui, et ça pourrait bien faire rassurer un peu tous les fans des Bucks. Toujours juste après le transfert qui a fait trembler le monde de la balle orange, le double MVP avait déclaré quant à une possible demande de trade de sa part :

“Je ne pense pas que j’enverrai ce message un jour [une demande de transfert, ndlr]. Je ne suis pas ce genre de gars. Ils [les Bucks] devront me renvoyer.”

Même si Giannis avait également déclaré qu’on ne pouvait pas crucifier un joueur qui quittait sa franchise pour favoriser son avenir personnel.

Sa situation contractuelle le maintient à Milwaukee jusque, au moins, la fin de saison 2027 (il a ensuite une player option), et voilà les arguments que vont chérir tous les fans des Chevreuils afin d’espérer garder leur franchise player chez eux.

Giannis says he would never request a trade from the Bucks.

“They would have to kick me out”

🥹 pic.twitter.com/le8UOv7t8T

— Bucks Lead (@BucksLead) February 19, 2025

La dernière fois qu’on a vu autant de rumeurs autour de Giannis, c’était en 2020 après la bulle, résultat il est devenu champion l’année d’après. Difficile d’imaginer le schéma se répéter vu la situation des Bucks, en revanche il est tout à fait possible que le Greek Freak reste fidèle à la franchise qui l’a drafté.

Tout ce que l’on constate, c’est que l’horloge tourne, que l’étau se resserre et que ça serait terriblement dommage de gâcher la fin de carrière d’un joueur aussi immense.

Source texte : Clutch Points, Bleacher Report