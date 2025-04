Ja Morant affirme qu’il “avait compris” comment jouer le Thunder

Ja Morant s’est blessé alors que ses Memphis Grizzlies menaient de plus de 25 points contre le Oklahoma City Thunder dans le match 3 du premier tour. Selon lui ça a tout changé et il y aurait 2-2 dans la série s’il avait pu garder sa place sur le terrain.

Ja Morant ne manque pas de confiance en lui, c’est évident, et après l’élimination de ses Memphis Grizzlies, il l’a démontré encore une fois. Le Oklahoma City Thunder a beau les avoir battu 4 à 0, le meneur de jeu pense que sa blessure a tout changé et il l’a exprimé au micro de Damichael Cole :

“J’avais compris comment les (le Thunder) jouer.”

Ja Morant paused because he wanted to be careful with his words, but he clearly had more to say when asked about how the OKC series turned out.

“I had them figured out.”

Added that he believes the series would be tied 2-2 headed back to OKC if he didn’t get hurt.

— Damichael Cole (@DamichaelC) April 27, 2025

Il a également rajouté qu’il y aurait 2-2 dans la série sans sa chute spectaculaire. Au moment où l’incident avec Luguentz Dort est arrivé, la franchise du Tennessee menait de près de 30 unités dans le Game 3 alors il est logique de considérer qu’ils auraient remporté le match. Le meneur de jeu en était à 15 points et 5 passes en 16 minutes donc réussissait à avoir un impact sur la rencontre.

Sans lui, les Oursons ont donné beaucoup de fil à retordre à leurs adversaires lors du Game 4. Ils sont passés à rien de s’imposer avec un énorme Scotty Pippen Jr. Alors une fois encore, la position de Ja Morant est compréhensible. Avec lui, peut-être que la série aurait été bien plus disputée.

Mais tout de même, quelques jours auparavant, le Thunder l’avait emporté de 51 points. C’est la meilleure équipe de NBA jusqu’ici cette saison et au vu de ce qu’a montré Memphis depuis quelques mois, les deux équipes ne jouent pas dans la même cour.

Ils disposent de la défense extérieure la plus variée et efficace de NBA alors affirmer avoir “compris comment les jouer” après 16 minutes qualitatives peut semble un poil prématuré.

Ja Morant reviendra en forme la saison prochaine et, si les Grizzlies sont davantage épargnés par les blessures, ils pourraient bien, rapidement, redevenir un sérieux poil à gratter dans la Conférence Ouest.

Source texte : Damichael Cole