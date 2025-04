NBA Awards : le Rookie de l’année et le MIP annoncés cette semaine

Alors que le premier tour des Playoffs bat son plein, la Ligue continue de décerner les différents NBA Awards au compte-goutte. Cette semaine ? On aura droit (entre autres) au Rookie de l’année et à la Meilleure Progression.

Les trophées NBA suivants seront annoncés officiellement cette semaine :

🔸 Lundi : coéquipier de l’année

🔸 Mardi : Rookie de l’année

🔸 Mercredi : Progression de l’année

🔸 Jeudi : Joueur fair-play de l’année pic.twitter.com/PThY8CID2e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025

Le trophée de Rookie de l’année et de la Meilleure Progression seront respectivement annoncés dans la nuit de mardi à mercredi, et de mercredi à jeudi (à chaque fois à 1h du matin). La NBA récompensera aussi le Coéquipier de l’Année (lundi, avec Nicolas Batum parmi les finalistes) et le Joueur le plus fair-play (jeudi).

Rookie de l’Année :

Stephon Castle

Zaccharie Risacher

Jaylen Wells

Meilleure progression :

Cade Cunningham

Dyson Daniels

Ivica Zubac

