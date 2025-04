Cleveland vient d’infliger un sweep au Miami Heat dans ce premier tour de Playoffs. Le premier de leur histoire sans un certain LeBron James, et avec la manière en plus. Montés en puissance tout au long de la série, les Cavs ont fini sur deux énormes démonstrations. Personne ne pouvait espérer mieux pour ce groupe en quête du Graal.

L’année dernière, il avait fallu sept matchs aux Cavaliers pour venir à bout d’un Magic bien plus accrocheur que prévu. Nous voilà un an plus tard et quel chemin parcouru par l’effectif de Kenny Atkinson.

Pourtant sur le papier, Miami avait le profil pour être un poil à gratter parfait. Une top 10 défense de la ligue capable de limiter à la fois le backcourt des Cavs mais aussi leur secteur intérieur grâce à Adebayo, un coach capable de coups de génie. Cleveland restait favori évidemment, mais on se disait que le Heat allait quand même poser quelques soucis au collectif de l’Ohio.

Encore une belle analyse d’Hexpert, puisque quatre matchs plus tard, voilà Mitchell (le vrai) et compagnie en demis après un gros sweep bien violent, notamment sur les deux dernières rencontres. 37 puis 55 points d’écart sur les matchs 3 et 4, première fois qu’une équipe inflige plus de 30 points à une équipe sur deux matchs de suite. Voilà ce qu’on appelle une entrée en matière réussie.

🧹 CLEVELAND SWEEP MIAMI !

4-0, net et sans bavure.

Un très grand et solide 1er tour de Playoffs pour la meilleure équipe de l’Est cette saison, qui confirme son statut de prétendant au titre de champion NBA.

Les Cavs attendent Indiana au tour suivant 💪 pic.twitter.com/Kp3mum3l67

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2025

Au-delà de la performance en elle-même, quel bol d’air frais pour cette équipe de Cleveland. C’est malheureux, mais avec les équipes qui n’ont pas encore gagné, les observateurs peuvent douter, prendre ces équipes à la légère, encore plus quand ce sont des petits marchés.

Avec cette performance, en plus de faire le plein de confiance personnelle, les Cavs forcent le monde de la balle orange à reconnaitre leur niveau de jeu. Maintenant il faudra encore passer un step au second tour pour battre, probablement les Pacers (qui mènent 3-1 face aux Bucks), autre équipe en full confiance. Cleveland reste favori, mais si la série contre Miami nous a bien prouvé un truc, c’est qu’ils sont prêts à assumer ce statut.

