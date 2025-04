Après la dérouillée qu’ont infligée les Cavs à Miami, on voulait retrouver la tension d’un match serré, et c’est ce que nous a offert ce Game 4 entre Warriors et Rockets. Un mix entre combat UFC, un temps, et match de basket dont Golden State ressort vainqueur. Crève-cœur pour Houston.

Que ce fut long avant d’entendre le buzzer final de ce Game 4, mais on va pas bouder notre plaisir. Un money time bien serré avec du gros “Playoffs basketball” comme on l’aime, et à ce jeu là, les Warriors ont définitivement l’avantage. L’expérience a fait pas mal de différences notamment en fin de match, ce qui mène les Dubs à une troisième victoire dans la série (109-106). Golden State est à 3-1 et LeBron n’étant pas en face, Stephen Curry a déjà un pied en demi-finale de Conférence.

DUB. pic.twitter.com/PUzmG7ornF

— Golden State Warriors (@warriors) April 29, 2025

On a pourtant eu peur que la rencontre termine plus en boucherie qu’en vrai duel de Playoffs. On voit ça depuis le début de série, mais ce match a atteint de nouveaux sommets, surtout en première mi-temps. La tension était à son paroxysme, comme en témoigne la ligne statistique de Draymond Green (5 fautes, 1 flagrante, 1 technique, on dirait presque un triple-double de la castagne) ou encore les gentils mots envoyés par Butler à Dillon Brooks.

Mais voilà, dans ce marasme de coups bas, Golden State a trouvé sa lumière. Stephen Curry ? Non non, Brandin Podziemski. Grand artisan de la victoire de ce soir avec Jimmy Buckets (27/5/6), Podz s’est mué en facteur X ultime, inscrivant 26 points à 50% au tir, avec 5 rebonds, 5 assists, 2 interceptions et un contre très très clutch sur VanVleet en fin de match. Si Steph est Batman, Jimmy Robin et Buddy Hield Alfred, qui est Podziemski ?

Brandin Podziemski tonight:

26 Points

5 Rebounds

5 Assists

2 Steals

50% FG

6/11 3PM pic.twitter.com/2RE3uuH5HG

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 29, 2025

De l’autre côté, être mené 3-1 après une défaite écœurante ça commence à devenir une trend. Pistons, puis Lakers et ce soir les Rockets, difficile de relever la tête après avoir senti la victoire leur échapper dans les derniers instants, surtout que pour une fois, hormis Jalen Green, tous les cadres avaient répondu présent (Sengun 31 points, VanVleet 25, Amen Thompson 17).

Des regrets il peut y en avoir côté Houston. Les Fusées ont tiré 31 lancers francs pour en inscrire seulement 19, 61% de réussite dans un match aussi serré, ça fait tâche et ça leur coûte très certainement le 2-2.

The Rockets missed 12 free throws tonight.

They only lost by three points. pic.twitter.com/RE5KtAdOV8

— StatMuse (@statmuse) April 29, 2025

Draymond Green aura aussi été très impactant défensivement en fin de match malgré ses fautes. Les 12 minutes entre le début du troisième et le quatrième quart-temps au cours desquelles il n’a pas pu jouer (à cause de ses 5 fautes) ont d’ailleurs failli coûter la victoire aux siens.

En résumé, on a comme l’impression que les Warriors ont enterré la série ce soir en prenant ce Game 4. Mais bon vous connaissez la curse, alors on attendra le match 5 dans la nuit de mercredi à jeudi pour tirer des conclusions.