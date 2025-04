Jimmy Butler a été énorme pour son retour et notamment en fin de match, Draymond Green a eu un impact important sur le quatrième quart-temps, mais le meilleur joueur des Golden State Warriors dans cette victoire (109-106) contre les Houston Rockets, c’est sans doute Brandin Podziemski !

La ligne statistique de Brandin Podziemski est excellente, cette nuit, dans le Game 4 de la série face aux Houston Rockets : 26 points, 5 rebonds (4 offensifs !!!), 5 passes, 2 interceptions et 1 contre à 9/18 au tir, 6/11 de loin et 2/3 aux lancers. Pourtant, elle ne semble pas rendre hommage à sa performance.

L’arrière des Golden State Warriors a été la bulle d’air de son équipe pendant la plus longue période du match, la raison pour laquelle ils ne se sont pas écroulés ! Déjà adroit en début de rencontre avec 13 points en première mi-temps, c’est surtout sur la période la plus compliquée pour les Dubs qu’il s’est illustré.

À 8 minutes de la fin du troisième quart-temps, Draymond Green a récolté sa cinquième faute personnelle et l’ailier-fort n’a pu revenir qu’au milieu de la dernière reprise. Pendant ce temps-là, les Houston Rockets se sont régalés dans la raquette. Alperen Sengun et Steven Adams ont mis au supplice Quinten Post et Trayce Jackson-Davis qui, malgré leurs promesses, ne sont pas encore faits pour ce genre de moments. Et si les guerriers de la Baie d’Oakland ont plié, mais n’ont pas rompu et ce, uniquement grâce à Brandin Podziemski.

En plus des interceptions, de la grosse défense et des rebonds offensifs pris pendant ces 13 minutes de battement, l’ancien de Santa Clara a marqué 11 points salvateurs qui ont suffi pour que ses Warriors puissent aborder la fin de match avec toutes leurs armes et sans être distancés au score.

Dans le money-time, si le relai a été transmis à Jimmy Butler offensivement, “Podz” s’est de nouveau montré avec un contre qui a peut-être fait basculer la fin de match. Sans, les Rockets seraient sans doute repassés devant, mais cette action défensive a permis aux siens de partir en contre-attaque et de prendre trois points d’avance !

Sans un grand Stephen Curry, c’est son adresse derrière la ligne à 3-points ce soir qui a été déterminante pour le spacing des siens. C’est grâce à la menace qu’il représentait que l’ancien ailier du Miami Heat a pu plier la rencontre à l’intérieur !

Critiqué en début de saison, Brandin Podziemski est revenu aux standards de sa saison rookie et mieux encore. Il a montré ce soir qu’il était un élément fort de ce collectif Warriors, même en Playoffs !