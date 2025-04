Lakers – Wolves et Nuggets – Clippers : du Game 4 complètement dingue !

Après la folle soirée de Playoffs de dimanche, il fallait forcément qu’on en parle à l’heure de l’apéro. Deuxième gros sujet après l’erreur d’arbitrage dans Pistons – Knicks : les deux derniers Game 4 à l’Ouest entre Wolves – Lakers et Clippers – Nuggets.

Est-ce qu’on mange bien à l’Ouest ? Sur ces Playoffs 2025, c’est peu dire ! Ce week-end, pour les cas de Game 4 concernant Lakers et Wolves ainsi que Nuggets et Clippers, on peut affirmer qu’on a été gâtés. D’un côté, la folie du dunk au buzzer d’Aaron Gordon ponctuant le match fou de Nikola Jokic, et de l’autre, le 3-1 lead géré par les Wolves derrière un Anthony Edwards de folie et des Lakers exténués. Qui va faire le travail au Game 5 ? Et quelles leçons retenir de ces matchs ? C’est l’heure de l’Apéro spécial Conférence Ouest !