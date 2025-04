On s’attendait au pire et le pire a été confirmé : blessé hier dans le Game 4 face aux Pacers, Damian Lillard souffre bien d’une rupture du tendon d’Achille.

Malheureusement, il n’y aura donc pas de miracle à Milwaukee.

L’insider d’ESPN Shams Charania confirme que Damian Lillard s’est déchiré le tendon d’Achille, dans son troisième match seulement depuis son retour sur les parquets suite à une thrombose veineuse.

Terrible…

Rupture du tendon d’Achille pour Damian Lillard…

😔😔😔😔😔😔😔 https://t.co/lmnU1dbRSM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2025

Une rupture du tendon d’Achille est souvent synonyme de neuf à douze mois d’absence. Sachant que Damian Lillard aura 35 ans dans quelques semaines, on l’imagine mal le revoir la saison prochaine. Il faudra donc probablement attendre le début de la campagne 2026-27 pour que Dame retrouve les terrains.

C’est un désastre à tous les niveaux. Pour le joueur comme pour les Bucks.

Si certains comme Kevin Durant ont réussi à retrouver leur top niveau après une rupture du tendon d’Achille, cette blessure a brisé de nombreuses carrières, et on se demande forcément si on reverra un jour Lillard à son niveau All-Star.

Concernant la franchise de Milwaukee, qui possédait déjà peu de marge de manœuvre pour améliorer l’effectif, elle perd son deuxième meilleur joueur pour un an. Un joueur qui pèse en plus 112 millions de dollars dans la masse salariale sur les deux prochaines saisons (jusqu’en 2027).

Tout cela brise les derniers espoirs des Bucks pour espérer être compétitifs l’année prochaine, ce qui pourrait pousser Giannis Antetokounmpo vers la sortie…

Source texte : Shams Charania