Le monde de la NBA perd Dick Barnett et Stan Love

Le monde de la NBA était en deuil ce week-end : l’ancien joueur des Knicks Dick Barnett est décédé dimanche à l’âge de 88 ans. Le même jour, Stan Love – ancien joueur NBA et père de Kevin Love – nous a également quittés (76 ans).

Dick Barnett est entré au Hall of Fame l’année dernière, lui qui a connu une très belle carrière chez les New York Knicks. Il a fait partie de l’équipe championne en 1970 et 1973, aux côtés des légendes Walt Frazier et Willis Reed. Preuve de l’impact qu’il a laissé dans la Grosse Pomme : son numéro 12 est retiré au sommet du mythique Madison Square Garden.

Avec plus de 15 points de moyenne en 604 matchs avec les Knicks, Dick Barnett fait partie du Top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de la franchise. Ses qualités offensives ont fait le bonheur de l’équipe new-yorkaise, en particulier dans le Game 7 des Finales 1970 quand il a planté 21 points.

The NBA mourns the passing of Dick Barnett (1936-2025).

Dick played 14 NBA seasons with the New York Knicks, Los Angeles Lakers and Syracuse Nationals, winning championships as a member of the Knicks in 1970 and 1973. We extend our deepest condolences to the Barnett family. pic.twitter.com/R7HmH2Test

— NBA (@NBA) April 28, 2025

Comme Dick Barnett, Stan Love a joué en NBA dans les années 1970, lui qui est passé par les Baltimore Bullets, les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs (alors en ABA). Stan était aussi et surtout le papa de Kevin Love (ainsi que le frère de Mike Love des Beach Boys), joueur actuel du Miami Heat et ancien All-Star NBA. Love n’a pas joué depuis le 21 mars et est forfait pour le Game 4 entre Cleveland et Miami ce soir (“raisons personnelles”) selon ESPN.

Kevin Love a tenu à rendre hommage à son père décédé à travers un long message sur Instagram.