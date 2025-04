Dans la même soirée où le Miami Heat s’est fait humilier par Cleveland, Jimmy Butler est revenu de blessure pour porter les Warriors vers une victoire cruciale (109-106). De quoi recevoir les louanges de son copain Draymond Green.

“Playoffs Jimmy a sauvé notre saison.”

Quand Draymond a été interrogé sur l’impact de Jimmy Butler dans le Game 4 cette nuit, il n’a pas hésité à employer les termes. “Playoffs Jimmy” a scoré 27 points cette nuit (avec 5 rebonds, 6 passes) mais surtout 23 en deuxième mi-temps dont 14 dans le quatrième quart. Avec en prime des lancers-francs cruciaux et le rebond défensif pour valider la victoire des Warriors.

“C’était magnifique, il a joué malgré la blessure” a déclaré Draymond Green. “Sa présence est quelque chose d’immense pour notre équipe. Les trois premiers quart-temps, il ne pouvait pas bouger. Je ne sais pas comment il a fait pour commencer à bouger dans le quatrième quart, mais dans les trois premiers il ne pouvait pas. Néanmoins, il ne s’est jamais plaint. Il a persévéré.”

Tellement impressionné par Jimmy Butler ce soir ! 😱

Le début de match est dur, mais il se met en route avant un dernier quart-temps énorme malgré un dos en vrac.

27 points (meilleur scoreur des Dubs), 5 rebonds et 6 passes à 7/12 au tir et 12/12 aux lancers !

PATRON ! 👏👏 pic.twitter.com/6wIfvdvBGR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2025

Victime d’une grosse chute dans le Game 2 à Houston, Jimmy Butler avait manqué la troisième manche à cause d’une contusion au niveau du bassin. “Si on était en saison régulière, il raterait probablement une semaine ou deux en plus” a déclaré le coach des Warriors Steve Kerr après le match hier. Mais on n’est pas en régulière, on est en Playoffs, et Jimmy Butler vit pour ses moments.

“Je suis prêt à mourir pour mes coéquipiers. J’ai retrouvé le plaisir de jouer, comme diraient certains. Cela fait toujours plaisir de gagner.” – Jimmy Butler

Celui qui a complètement relancé la saison des Warriors post-deadline a clairement paru limité pendant une bonne partie du match cette nuit. Mais Butler est monté en puissance jusqu’à jouer 40 minutes, et devenir le difference-maker qui a fait basculer la rencontre en faveur de Golden State. On ne sait pas où il a trouvé les ressources, on ne sait pas si c’est à cause de Dillon Brooks (qui l’a chauffé dans le deuxième quart), mais en tout cas le mode “Playoffs Jimmy” a été activé.

Jimmy Butler in the 2nd half after this moment with Brooks

23 Points

6/9 FG

4 Assists

10/10 FTs pic.twitter.com/swCl77hEv7

— terry (@terryworst) April 29, 2025

Sous l’impulsion de Butler, mais aussi Brandin Podziemski, Stephen Curry et Draymond (auteur du stop décisif sur Alperen Sengun), les Warriors ont pris l’avantage 3-1 dans la série.

Fin des débats dans le Game 5 à Houston mercredi ? Avec le retour de “Playoffs Jimmy”, c’est bien possible. Avec “Playoffs Jimmy”, tout est possible !

Source déclaration : conférence de presse d’après-match (via ESPN)