Après une saison régulière hyper compliquée, le Heat a réussi à arracher sa place en Playoffs… pour se faire humilier par Cleveland sur la grande scène. Une humiliation qui aura des conséquences si l’on en croit Bam Adebayo.

“Cette série a été une leçon d’humilité. Les deux derniers matchs étaient embarrassants.”

Le coach de Miami Erik Spoelstra a parfaitement résumé la série Cavs – Heat, qui s’est terminé par un sweep très violent et le plus gros écart de l’histoire des Playoffs NBA sur une série (122 points).

Désormais, à Miami, les yeux sont forcément rivés sur l’intersaison. Déjà pour oublier au plus vite cette terrible humiliation, mais aussi parce que ça risque fort de bouger à South Beach.

“Qu’est-ce qui doit changer ? Je ne sais pas. Il y aura beaucoup de changements cet été, connaissant la manière de travailler de l’homme avec les cheveux gris (Pat Riley, ndlr.). Soyez prêts à ça.” – Bam Adebayo

Le big boss Pat Riley doit bouillir intérieurement en voyant la fin de saison de son équipe. Il était dans la salle de Miami lors des deux humiliations contre Cleveland, où les Cavaliers ont ridiculisé le Heat sur le “Pat Riley Court”. Cela ne peut pas rester sans conséquence.

🚨 Miami devient la 1ÈRE ÉQUIPE de toute l’histoire de la NBA à perdre 2 matchs de suite de Playoffs à domicile par minimum 30 points d’écart.

Game 3 : +37 pour Cleveland

Game 4 : +55 pour Cleveland

Point d’exclamation sur une saison atroce pour le Heat… pic.twitter.com/fxxUbc0AS5

Après le clash avec Jimmy Butler cette saison et le départ de ce dernier qui a précipité la chute de Miami, Patoche devra se bouger durant l’été pour remettre sa franchise sur le droit chemin. Mais comment ? Avec l’arrivée possible voire probable de superstars sur le marché des transferts (Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ?), le Heat devrait une nouvelle fois se retrouver dans les rumeurs. Mais ça fait un moment que Riley n’a pas réussi à conclure un deal d’ampleur, jusqu’à se demander s’il n’est pas dépassé.

Miami possède un choix de premier tour de draft durant l’intersaison (20e choix, via les Warriors), et plusieurs joueurs en fin de contrat (Terry Rozier et Duncan Robinson notamment) qui permettra au Heat d’avoir de la flexibilité financière cet été. Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, la franchise floridienne possède aussi trois choix de premier tour à transférer ainsi que deux choix de second tour. On verra ce que Pat Riley va faire avec tout ça.

L’équipe actuelle est construite autour d’Erik Spoelstra, Bam Adebayo et Tyler Herro, mais ne possède pas beaucoup de garanties autour. Et même si le rookie Kel’el Ware a montré de belles choses cette saison, ce n’est pas lui qui va changer la trajectoire de la franchise. En tout cas pas tout de suite.

Bref, on est devant un été qui pourrait faire office de tournant à South Beach. Que peut bien nous réserver un Pat Riley énervé ?

