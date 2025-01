Pat Riley répond aux critiques : “Peut-être que je suis fini”

Depuis plusieurs mois, beaucoup de fans de Miami pointent du doigt Pat Riley. Face à ces critiques, le président du Heat a lui-même reconnu qu’il était peut-être fini.

Après l’élimination de Miami par Boston l’an passé (défaite 4-1 au premier tour), les fans ont commencé à pointer la gestion récente du Heat par Pat Riley. En tête de file des critiques, le fait qu’il n’est jamais parvenu à créer une équipe compétitive capable de permettre à Jimmy Butler de jouer le titre tous les ans.

Des critiques qui se sont renforcées par la gestion du fameux dossier Jimmy Butler. Malgré le fait que Jimmy-B soit l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Miami, Pat Riley a voulu engager un bras de fer avec sa future ancienne superstar. De quoi hérisser le poil des fans.

Sur le podcast The Dan Le Batard Show, la légende a répondu aux critiques qui le disent fini.

“Je ne prête pas attention à ce que disent les critiques. Peut-être que je le suis [fini], peut-être que je devrais partir ailleurs et me reposer, mais je deviendrais alors très obsédé par l’idée de faire quelque chose et vous ne voulez pas me voir dans cet état d’esprit.” Pat Riley