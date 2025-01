Le Heat suspend Jimmy Butler 7 matchs et écoute les offres de transferts !

Après que Jimmy Butler ait exprimé ses envies de départ en conférence de presse, le Miami Heat a désiré réagir. La franchise, qui annonçait encore il y a peu ne pas vouloir transférer son ailier, l’a suspendu sept matchs et se dit désormais à l’écoute des offres de trades.

Jimmy Butler a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du Miami Heat. Une victoire face aux Pelicans au cours de laquelle Erik Spoelstra a décidé de le laisser sur le banc tout le long du dernier quart-temps. Une triste fin pour un joueur marquant de l’histoire récente en Floride, leader de deux runs jusqu’aux Finales NBA en 2020 et 2022.

Shams Charania vient d’annoncer que l’ailier était suspendu sept matchs par sa franchise pour cause de “plusieurs comportements préjudiciables à l’équipe au cours de la saison et particulièrement au cours des dernières semaines”. Dans la foulée, le Heat s’est dit prêt à écouter les offres de transfert, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques jours :

“Par ses actions et ses déclarations, il a montré qu’il ne voulait plus faire partie de cette équipe. Jimmy Butler et son représentant ont indiqué qu’ils souhaitaient être échangés, par conséquent, nous écouterons les offres.”

The Heat say they are open to listening to all Jimmy Butler offers: “Through his actions and statements, he has shown he no longer wants to be part of this team. Jimmy Butler and his representative have indicated that they wish to be traded, therefore, we will listen to offers.” https://t.co/4YMMPNy8nM

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2025

Il faut dire que Jimmy Butler n’avait pas fait dans la discrétion ces dernières semaines. Après que Shams Charania ait annoncé son désir de transfert, il s’est écarté 13 jours de l’équipe pour récupérer d’une maladie et dès la conférence de presse de son match de retour, il a confirmé ses envies d’ailleurs.

Erik Spoelstra, Pat Riley et le reste du Front-Office vont devoir tourner la page et construire, vraisemblablement autour des autres leaders de ce vestiaire, Tyler Herro et Bam Adebayo.

Source texte : Shams Charania