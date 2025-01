Jabari Smith Jr. (Rockets) absent 1 à 2 mois à cause d’une fracture de la main

Coup dur pour les Rockets qui perdent Jabari Smith pour 4 à 8 semaines. Le joueur s’est fracturé la main à l’entrainement aujourd’hui..

Auteurs d’un début de saison magnifique (3ème à l’Ouest), les Rockets connaissent là leur premier (gros) coup dur avec la blessure pour 1 à 2 mois de Jabari Smith Jr. L’ailier-fort de 21 ans s’est fracturé la main gauche à l’entrainement du jour de Houston selon Shams Charania de ESPN.

Oh nan…

Fracture de la main à un entraînement pour Jabari Smith ? 1 à 2 mois d’absence c’est dur pour Houston.

Amen, Tari, à vous de jouer ! https://t.co/Q81BCfETW0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2025

Ime Udoka perd là son titulaire au poste 4, lui qui tournait à quasiment 12 points, 6,5 rebonds et 1 contre par match. Si ses stats ont un peu baissé par rapport à la saison passée, le polyvalent Jabari Smith Jr. reste un élément de base des succès de Houston cette saison. Tari Eason et Amen Thompson devraient voir leurs minutes booster avec ce forfait, enfin.. quand ceux-ci seront disponibles. Le premier souffre toujours de la jambe et le second a encore un match de suspension à purger. Face aux Celtics cette nuit, Ime Udoka a donc décidé de titulariser le vétéran Jeff Green (38 ans) pour accompagner Alperen Sengun dans la raquette.

