Cette nuit, alors que le Heat filait vers une victoire que les Rockets avaient pourtant en main quelques minutes plus tôt, le meneur de Houston Amen Thompson a eu un spasme et il a lâché son plus beau ippon sur Tyler Herro.

Décidément, le saumon et autres victuailles de Noël donnent des envies de câlin aux joueurs NBA. On avait vu Kristaps Porzingis et Goga Bitadze se faire des smacks la semaine dernière, puis il y a deux jours Jusuf Nurkic et Naji Marshall s’envoyaient leurs plus belles mandales dans la tronche… et cette nuit c’est donc Amen Thompson qui nous a sorti sa plus belle imitation de Teddy Riner.

C'EST QUOI CE BORDEL 😭😭😭

Mais Amen Thompson il a envoyé VALSER Tyler Herro 😳

😭😭😭😭

« Rentrez chez vous les gars, vous avez perdu, vous avez perdu » 💀

On notera la réaction beaucoup trop excessive de Haywood Highsmith, la réaction très attentiste de Tyler Herro qui ne partira apparemment pas de sitôt à la guerre, et on notera surtout le trashtalking du futur All-Star du Heat, tout heureux de repartir de H-Town avec la win malgré la victimisation subie. Bon, et sinon, on prend les paris… c’est qui le prochain barfight en NBA ?