Highlights : Victor Wembanyama colle 34 points face aux Wolves

Une nouvelle soirée pleine pour Victor Wembanyama sur le plan des statistiques individuelles, avec pas moins de 34 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres à 13/30 au tir dont 4/12 à 3-points. Dommage, il a manqué un poil aux Spurs pour venir à bout des Wolves.

Un beau contre sur Rudy Gobert, l’autre tricolore de la soirée, et une compilation de points inscrits avec l’ensemble de sa palette offensive. Victor Wembanyama a été un poil imprécis au global, et les Spurs ont perdu. Voilà ce qu’on pourrait dire, si l’on ne trouvait plus dans ce genre de performance qu’une nuit de plus pour un des meilleurs joueurs de la ligue.

On fait pourtant ici le choix de s’émerveiller devant chaque sortie de l’Alien, car un Français n’a jamais autant défrayé la chronique en NBA et que ça nous rend fier. On parle quand même de 34 points. Allez, highlights !