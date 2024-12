Quelques Français étaient au boulot cette nuit en NBA, notamment du côté de Monneapolis où deux géants se sont renvoyés la balle. Envoyez le résumé de la nuit, et vive la France qui se couche tard.

Les résultats de la nuit NBA

Zaccharie Risacher

Nouvelle bonne sortie de Zaccharie, face à des Raptors bien herbivores. 14 points à 5/8 au tir dont 2/3 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre, l’ailier des Hawks termine superbement cette non moins superbe année 2024.

Ousmane Dieng

Pour son troisième bout de match depuis son retour de blessure, Ousmane n’a eu droit qu’à cinq minutes de jeu lors du blow-out offert par le Thunder aux Grizzlies. Il faudra un peu plus pour qu’il reprenne vraiment le rythme.

Rudy Gobert

17 points, 15 rebonds, 2 passes et 2 contres face à Victor Wembanyama et aux Spurs. Rudy Gobert a été le meilleur Loup des Wolves avec Donte DiVincenzo, et il est même reparti vainqueur de son duel franco-français. On en connait un qui va bien dormir.

Victor Wembanyama

Il est sorti de sa boîte un peu tard après une première mi-temps en dessous de ses standards. 34 points et 8 rebonds au final tout de même après un finish de grand malade, mais les Spurs n’enchainent pas et perdent de surcroit contre un adversaire direct. Cool, Wemby va être fâché au prochain match.

Sidy Cissoko

26 points en G League avec les Austin Spurs, après les 30 de la veille. Ça va vachement mieux pour le S, on attend de voir si les Spurs lui fileront sa chance à l’étage du dessus.

Le programme de ce soir