Victor Wembanyama va jouer son 100e match NBA… et il s’en est passé des choses depuis sa Draft

Le temps passe à vitesse grand V et les matchs de Victor Wembanyama s’enchaînent à tel point qu’il va déjà jouer sa 100ème rencontre cette nuit face aux Nuggets (3h du matin). Depuis sa Draft, il s’en est passé des choses et pour patienter avant ce duel alléchant face à Nikola Jokic, retour sur les plus grands moments de l’Alien.

22 juin 2023 : la Draft

Comme toute belle histoire, il faut que le début soit prenant. Pour Victor Wembanyama, la Draft n’est pas simplement l’accomplissement d’une jeune carrière déjà réussie en France, mais le commencement de quelque chose de plus grand : le débarquement d’un alien au profil inédit et atypique chez les grands et les très grands de ce sport.

En ce soir du 22 juin 2023, tous les regards sont braqués vers le Barclays Center de Brooklyn pour voir l’histoire de Victor Wembanyama s’écrire.

Sans aucune surprise, il est pris en première position par les San Antonio Spurs. Officiellement, Wemby est en NBA, mais on ne savait pas qu’il allait retourner la Ligue en si peu de temps.

2 novembre 2023 : 38 points sur la tête des Suns pour son cinquième match en NBA

Si un rookie prend son temps pour s’acclimater au format NBA, personne ne lui en voudra. Victor Wembanyama n’avait pas le temps pour le temps.

Pour son cinquième match dans la Grande Ligue, Wemby défie Kevin Durant et Devin Booker. Le duel est alléchant, le match exceptionnel.

En première mi-temps, le jeune rookie plante 20 points en 17 minutes et met les Suns sous l’eau. Jamais les Cactus ne retrouvent leur piquant, mais mieux encore pour nous, chauvins que nous sommes, Victor Wembanyama continue de dérouler.

Le Français sort une partition parfaite à 38 points et 10 rebonds. La Ligue est prévenue : personne n’est prêt pour le phénomène Victor Wembanyama.

28 décembre 2023 : la démolition des Blazers en tong

Un physique comme celui de Victor Wembanyama, ça fascine autant que ça inquiète. Comment va-t-il gérer l’intensité d’une saison de 82 matchs ? Va-t-il exploser en plein vol ?

Pour palier des éventuels pépins physiques, le staff des Spurs décide de limiter les minutes de sa nouvelle superstar.

Wemby oscille autour des 30 minutes de moyenne, un temps de jeu qui peut frustrer d’autant plus quand on voit la masterclass qu’il produit en ce soir du 28 décembre face aux Blazers.

En 24 minutes, il plante 30 points, prend 6 rebonds, envoie 6 passes et aplatit 7 crêpes. Un seul autre rookie a produit une performance similaire : David Robinson.

Le symbole est aussi fort que le niveau de jeu de Victor Wembanyama.

12 février 2024 : un triple-double à 10 contres

Si le profil offensif de Victor Wembanyama est spectaculaire, il ne faut pas oublier qu’il reste aussi une terreur défensive et il va le rappeler aux ignorants qui l’auraient oublié en ce soir du 12 février.

En 29 minutes, Wemby sort un triple-double lunaire à 27 points, 14 rebonds et… 10 contres pour provoquer la seconde extinction des dinosaures de Toronto.

Les superlatifs manquent face à cette performance d’une polyvalence extrême. Un tel niveau d’excellence avec un temps de jeu si réduit, forcément ça soulève plusieurs questions dont une qui revient assez souvent quand on parle de Victor Wembanyama : où s’arrêtera-t-il ?

Performance historique de Victor Wembanyama face aux Raptors ⭐️

27 points

14 rebonds

10 contres

5 passes

2 interceptions

10/14 au tir

29 minutes de jeu

Le 23 février 2024 : son premier five-by-five face aux Lakers de LeBron James

Avant de se plonger sur cette performance, petit retour en arrière. Nous sommes à l’orée de la saison 2016-17 et comme tous les ans, on s’interroge sur les records imbattables. Parmi eux, on retrouve les 41 triple-doubles sur une saison d’Oscar Robertson.

On se dit alors que personne n’ira chercher ce record. Sauf qu’un certain Russell Westbrook se réveille. Après le départ de Kevin Durant, le Brodie a le couteau entre les dents et envoie une saison XXL en triple-double de moyenne où il en réalise 42 sur ce seul exercice.

Une performance légendaire qui lui vaut le titre de MVP.

Vous vous demandez certainement quel est le lien avec Victor Wembanyama. On y vient. Depuis cet incroyable saison de Russ West, le triple-double est devenu de plus en plus banal à tel point qu’aujourd’hui lorsqu’on voit des Nikola Jokic réaliser des 30-20-10, on n’est plus impressionné.

Tout ça pour dire que parmi les lignes statistiques qui attirent vraiment l’œil, début 2025, il n’en reste plus que deux : l’intouchable quadruple-double et le five by five.

Si Wemby n’a pas (encore) réalisé la première perf, il est allé chercher un five by five face aux Lakers de LeBron James en ce 23 février. L’Alien déroule sur les Angelinos et pose dans le plus grand des calmes 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres.

C’est seulement le 15ème joueur à réaliser une telle performance. Rien que ça, c’est déjà fou sauf que Wemby a remis le couvert, le 31 octobre dernier face au Jazz.

À l’image de Russell Westbrook pour le triple-double, Wemby pourrait rendre le five-by-five… banal.

29 février 2024 : l’exécution de Chet Holmgren

La saison rookie de Wemby est marquée par une rivalité. Pas celle qui l’oppose à Scoot Henderson, non, non, mais celle face à Chet Holmgren.

Drafté un an plus tôt, la Licorne avait dû repousser ses débuts d’un an à cause d’une blessure. Le voici qui démarre sa carrière en même temps que notre alien national. La comparaison dure pendant plusieurs mois jusqu’à ce soir du 29 février où le futur Rookie de l’Année décide de prendre le taureau par les cornes ou du moins la licorne par la corne.

Victor Wembanyama va enterrer le débat pour le Rookie de l’Année tout seul comme un grand avec 28 points, 13 rebonds et 7 passes, mais ce qui marque les esprits, ce n’est pas la ligne statistique, mais la fin de match.

Cette rencontre entre Spurs et Thunder est serrée. À deux minutes du terme, Wemby décide de dégainer depuis la Tour Eiffel sur ce cher Chet qui se mange la ficelle sur la tronche.

Sauf que la Licorne a de la fierté et sur l’action suivante, il décide de prendre l’Alien en isolation. Lorsqu’il artille à mi-distance, il se fait contrer par son adversaire. Le match est perdu pour le Thunder au même titre que la course au Rookie de l’Année pour Chet.

29 mars 2024 : 40 points et 20 rebonds face aux Knicks, dernière performance XXL d’une saison rookie exceptionnelle

Parmi les anomalies de l’année 1 de Victor Wembanyama, il y a ce premier match au Madison Square Garden. Dans La Mecque du Basketball, Wemby était attendu et il s’est raté. Seulement 14 points et des chants “overrated” qui sont descendus des travées du MSG.

Pour ce deuxième duel face aux Knicks, Victor avait à cœur de se refaire et ce fut mission accomplie avec un classique parmi les classiques.

Jalen Brunson plante 61 points. Pas mal. Sauf qu’il ne repart pas avec la victoire à cause de l’OVNI venu du Chesnay. Victor Wembanyama sort 40 points et prend 20 rebonds pour vaincre New York.

L’affront est vengé (ou presque).

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️

A new career high for the rookie 👏

Knicks-Spurs | Live on the NBA App

6 mai 2024 : Rookie de l’Année à l’unanimité

Face aux performances XXL envoyées d’octobre à avril, la course au Rookie de l’Année ne faisait aucun doute et il n’y en a pas eu non plus dans la tête des votants. Victor Wembanyama est élu Rookie de l’Année à l’unanimité. Le point d’orgue sur une année 1 fantastique que Wemby conclut à 21,4 points et 10,6 rebonds de moyenne.

L’aventure ne fait que commencer, mais le chapitre 1 fut exceptionnel.

🇫🇷 La saison rookie de Victor Wembanyama 🇫🇷

3x élu Rookie du mois

Meilleur contreur de toute la NBA

21,4 points

10,6 rebonds

3,9 passes

3,6 contres

1,2 interceptions

71 matchs joués sur 82

29,7 minutes de moyenne

13 novembre 2024 : les 50 points face aux Wizards

Si le chapitre 1 du livre “Victor Wembanyama : parcours d’un alien en NBA” se terminait sur un cliffhanger qui nous donnait hâte de lire et surtout de voir la suite, le début du chapitre 2 est un plus compliqué.

Wemby ne rentre pas ses tirs, semble en manque de rythme et les critiques fusent.

Comme souvent, le Rookie de l’Année en titre décide de prendre le problème à bras-le-corps et de répondre de la meilleure manière possible sur le terrain.

Le 13 novembre, les Spurs reçoivent les Wizards d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Face à ses compatriotes, Wemby rappelle qui est le patron avec un match XXL parmi les matchs XXL : 50 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 contres. Sa saison est officiellement lancée.

VICTOR WEMBANYAMA VS. WIZARDS :

50 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

18/29 AU TIR

8/16 À 3-POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

6 REBONDS

2 PASSES

3 CONTRES

1 STEAL

32 MINUTES

UN MATCH MONUMENTAL… L’ALIEN EST EFFRAYANT ! 🇫🇷🔥

25 décembre 2024 : son premier Christmas Game

Vous vous souvenez quand plus haut on disait que l’affront face aux Knicks était presque vengé ? Cette vengeance a failli prendre fin à Noël. Victor Wembanyama était de retour au Madison Square Garden, une des rares salles qui ne lui avait pas réussi.

De retour pour Noël, avec tous les regards braqués sur New York, l’Alien débarquait avec un message à faire passer aux sceptiques : il est bien le futur de la Ligue.

Wemby pose ainsi une (nouvelle) masterclass avec 42 points et 18 rebonds. Seulement le troisième joueur de l’Histoire à mettre 40 points sur son premier match de Noël. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu à cause de ce diable de Mikal Bridges qui plante 41 puntos pour ramener la victoire aux Knicks.

À l’année prochaine pour la première win au Madison Square Garden ?

Prochain arrêt : le All-Star Game ?

Victor Wembanyama pourrait bien franchir un nouveau palier cette année avec sa première sélection au All-Star Game. S’il risque d’être difficile de finir parmi les titulaires, Wemby a tous les arguments pour être pris parmi les remplaçants et Victor Wembanyama au All-Star Game, on ne demande que ça !

