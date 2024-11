Incroyable. Cet Alien est incroyable. Cette nuit, face aux Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, Victor Wembanyama a repoussé ses limites. 50 points à 18/29 au tir dont 8/15 à 3-points, une performance magnifique caractérisée… par la facilité. Et ce n’en est que plus effrayant pour la suite !

Dès l’entame. 8 points de suite pour mettre les Spurs sur les bons rails, et l’impression que cette soirée va être un festival. Alexandre Sarr ne lui oppose pas une résistance énorme en défense et avec l’aide de Chris Paul, Wemby met en déroute Jonas Valanciunas lorsque le pivot des Wizards s’avance trop haut sur l’Alien.

Victor Wembanyama, à la mi-temps :

24 points (record en carrière pour une 1ère mi-temps)

9/17 au tir

4/10 à 3-pointspic.twitter.com/awqupsYxj3

À 3-points, il joue en catch and shoot, ne force rien. Les ficelles s’enchaînent, c’est un régal visuel. On le voit aussi aller dans la peinture, souvent à la faveur de bons écrans de Stephon Castle et Chris Paul, qui lisent le jeu parfaitement pour mettre leur pivot en position préférentielle. Dans ces conditions, et avec une confiance de fer, comment arrêter Victor Wembanyama ? Les Wizards prennent des temps morts, profitent de l’absence de Castle et CP3 sur le terrain pour revenir au score, mais individuellement, Vic’ est bien au dessus de tout ce qu’il est possible de défendre.

VICTOR WEMBANYAMA VS. WIZARDS :

50 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

18/29 AU TIR

8/16 À 3-POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

6 REBONDS

2 PASSES

3 CONTRES

1 STEAL

32 MINUTES

UN MATCH MONUMENTAL… L’ALIEN EST EFFRAYANT ! 🇫🇷🔥

À la mi-temps, il compile déjà 24 points. On se dit qu’un record en carrière est possible. Et alors, cette deuxième mi-temps. Commencée comme la première, par plusieurs ficelles et une main chaude comme l’air texan en plein été. Sous les yeux du duo Boris Diaw – Manu Ginobili, bien installé en tribune, Wembanyama a proposé ce qu’il n’avait jamais encore fait. Une constance exceptionnelle pendant l’entièreté du match. Un statement comme disent les ‘Ricains, qui doit en appeler bien d’autres encore !

