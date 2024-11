Grosse soirée à venir en NBA, puisque vingt-deux des trente équipes seront en tenue cette nuit. Au programme, pas vraiment de gros choc, mais plein de petites affiches sympathiques, comme la suite du beef entre Lakers et Grizzlies, ou le premier duel entre Alexandre Sarr et Victor Wembanyama en NBA.

Le programme de la soirée NBA

1h : Magic – Pacers

1h30 : Nets – Celtics

1h30 : Knicks – Bulls

1h30 : Thunder – Pelicans

1h30 : Sixers – Cavaliers

2h : Rockets – Clippers

2h : Bucks – Pistons

2h : Spurs – Wizards

4h : Lakers – Grizzlies

4h : Blazers – Wolves

4h : Kings – Suns

Duel de géants français dans le Texas

Cette nuit, les Spurs reçoivent les Wizards pour la première fois de la saison. L’occasion pour Victor Wembanyama, de retrouver Bilal Coulibaly, avec qui Wemby a partagé les parquets pendant quelques temps sous le maillot des Mets.

Mais l’occasion, aussi, et peut-être même surtout, de voir le premier affrontement entre Victor et Alexandre Sarr, second choix de la dernière Draft. Un duel en très haute altitude, et qui s’annonce passionnant pour nous autres, fans français et fatigués.

Depuis son arrivée chez les Wizards, Alex prend peu à peu ses marques, et a déjà montré de très belles choses. Alors pour confirmer son bout de talent, quoi de mieux qu’un duel face à un Victor Wembanyama qui retrouve des couleurs depuis deux matchs. On ne sait pas vous, mais nous, on a déjà hâte d’y être.

34 points.

13/22 au tir.

6/12 du parking.

2/2 aux lancers.

14 rebonds.

6 passes.

3 contres.

34 points.

13/22 au tir.

6/12 du parking.

2/2 aux lancers.

14 rebonds.

6 passes.

3 contres.

Énorme match de Victor Wembanyama face aux Kings, l'un des meilleurs de sa saison. Rien forcé, présent au rebond, en défense, juste dans ses choix.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2024

Lakers contre Grizzlies, ça va chauffer

Ce n’est un secret pour personne, les Lakers et les Grizzlies ne partiront pas en colo géante ensemble. Il y a quelques jours, les Oursons sont d’ailleurs sortis vainqueurs du premier affrontement de la saison entre les deux équipes. Un premier match, qui a eu l’odeur du sang.

Si les Grizz ont assez facilement disposé des Angelinos, amputés d’Anthony Davis il faut le rappeler, la rencontre n’a pas manqué d’animosité. Après avoir scoré sur le pauvre Gabe Vincent, qui n’avait rien demandé, Ja Morant ne s’est pas fait prier pour balancer un too small au meneur des Lakers. Une célébration que LeBron James himself s’est empressé de faire après avoir envoyé Morant valdinguer sur un drive. Les deux ont finalement passé la soirée à se chicoter, et malgré les 39 points du King, c’est Ja et sa bande qui sont sortis vainqueurs de la rencontre.

Ce soir, les rôles semblent s’être inversés, puisque Anthony Davis est de retour, et Ja Morant ne devrait a priori pas être en tenue, gêné par sa hanche. On devrait quand même pouvoir compter sur le meneur pour chauffer le banc (et les Lakers), alors sortez les pop-corn, parce que ça va péter !

“I DON’T LIKE THEM.”

Ja Morant on the Los Angeles Lakers after Memphis beat them, 131-114! 🗣️

Morant hit Gabe Vincent with the ‘too small,’ then LeBron BULLDOZED Ja on a layup & gave the ‘too small’ back to him! 😳

Via. @DamichaelC pic.twitter.com/x0DhCiHXSh

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 7, 2024

Les Bucks doivent sortir la tête de l’eau

Quelle galère, ce début de saison pour les Bucks. Avec seulement trois petites victoires en onze match disputés, Giannis et sa bande n’y arrivent pas. Pire encore, l’image renvoyée sur le terrain est inquiétante, et forcément, c’est l’ambiance dans les vestiaires qui en pâtit, comme en témoigne la sortie médiatique du Greek Freak il y a quelques jours.

Cependant, Milwaukee s’est imposé face aux Raptors la nuit dernière, et serait bien inspiré de profiter de la venue des Pistons en ville pour signer un doublé. On le sait, les back-to-back ne sont jamais faciles, mais les hommes de J.B. Bickerstaff sortent eux aussi d’un match intense contre Miami.

Enchaîner deux victoires de suite ferait sûrement un bien fou du côté de Milwaukee, et permettrait peut-être d’enfin lancer la saison.

Pas de back-to-back pour Joel Embiid et Paul George

Si Joel Embiid et Paul George ont joué ensemble pour la première fois hier soir face aux Knicks, ils seront sans surprise mis au repos pour le back-to-back face aux Cavaliers.

Joel avait pourtant indiqué qu’il voulait jouer contre Cleveland ce mercredi, mais le staff médical des Sixers a dit non.

