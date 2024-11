Ja Morant croisait la route de LeBron James et des Lakers, hier soir. Outre la victoire des Grizzlies, Ja et LBJ n’ont cessé de se chercher pendant toute la rencontre.

Décidemment, la nuit dernière aurait pu être renommée la rivalry night. Après l’échange de mots doux entre Trae Young et les fans des Knicks, c’est LeBron James et Ja Morant qui ont échangé des mondanités.

L’histoire entre le Grizzlie et le King ne date pas d’hier. Retour en 2023 et plus précisément aux Playoffs où les Lakers ont éliminé les Oursons. Une défaite pas digérée et encore moins oubliée par Ja Morant qui cherche un moyen de rendre la monnaie de sa pièce à la franchise de Los Angeles.

Des envies de vengeance qui ont pris du plomb dans l’aile parce que Ja a connu une saison 2023-24 plutôt compliquée entre suspension et blessure.

De retour à 100%, le meneur avait à cœur de montrer aux vieillissants Lakers qui était le boss. Tout commence par un too small sur Gabe Vincent qui, pour le coup, n’avait rien demandé à personne.

Ja Morant gave a “too small” to Gabe Vincent, and then LeBron gave it right back to Ja 😅pic.twitter.com/0N3OnwlMu1

Mais quelques minutes plus tard, le King décide de venger son coéquipier en postant Ja Morant et en lui rendant le geste préféré de Kevin Durant, la première bataille était gagnée, pas la guerre. L’Ourson lui a répondu en lui rentrant dedans (littéralement) sur le terrain avant de faire de même sur les réseaux sociaux et dans les vestiaires après la victoire des Grizz’ 131 à 114.

Grizz said: https://t.co/vzkutfD1W0 pic.twitter.com/bu4Gg1kxmn

Ja Morant had some thoughts on the LeBron interaction and separately the LA Lakers tonight.

“Top dawg in our league. You take out the top dawg, who else you fear?”

“I don’t like ’em. They knocked me out of the playoffs.” pic.twitter.com/uqMf5NAm4B

Les deux équipes ne s’aiment pas et les prochaines batailles risquent d’être encore plus acharnées. Et au niveau de la rivalité individuelle, elle semble représenter le passé contre le futur, alors sortez le popcorn, il se peut qu’on se régale sur les prochains mois.

Le résumé complet du beef du soir :

