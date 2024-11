Dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines face à Kamala Harris. Voici les réactions de certaines personnalités du monde de la NBA suite à la large victoire du candidat républicain.

Steve Kerr

"….I will do everything I can to support my country and our government. And I want nothing but the best for us."

Kerr, who spoke at the DNC, took a fairly humble approach when talking about last night. pic.twitter.com/riGTDElvri

— Esteban Bustillos (@E_Bustillos4) November 6, 2024

Soutien de Kamala Harris, le coach des Warriors Steve Kerr s’est exprimé avant le match entre Golden State et Boston la nuit dernière. Une réponse remplie de sarcasme.

“Je crois en la démocratie, et le peuple américain s’est exprimé et a voté pour Trump. Je veux qu’il se débrouille bien pendant les quatre prochaines années. Je veux que notre pays se porte bien. Je suis juste reconnaissant qu’il n’y ait pas eu de fraude électorale cette fois-ci. La dernière fois, tous ces immigrés clandestins qui ont franchi la frontière, violé et assassiné des gens et qui ont voté six fois, c’était malheureux. Mais heureusement, cette fois-ci, tout s’est déroulé sans problème. C’est donc formidable que toutes les élections aient été valables, à l’exception de celle d’il y a quatre ans.”

Steve Kerr a ensuite ajouté, plus sérieusement :

“Je ne veux que le meilleur pour nous. Le monde est complexe. Il se passe beaucoup de choses entre les guerres à l’étranger et l’économie mondiale qui a tout changé pour nos citoyens, leur vie quotidienne. Je suis bien conscient que je vis dans une bulle et que je suis l’une des personnes les plus chanceuses au monde. Je veux donc ce qu’il y a de mieux pour nous. Et j’espère que Trump pourra le faire.”

Stephen Curry

Was able to get Curry's reaction to the election. He's been an outspoken supporter of Kamala Harris @GBHNews pic.twitter.com/ugnFes71Vd

— Esteban Bustillos (@E_Bustillos4) November 7, 2024

Faisant une apparition visuelle à la Convention démocrate (DNC) de Chicago il y a quelques semaines pour soutenir Kamala Harris, Stephen Curry a donné son ressenti après la rencontre face aux Celtics.

“Je l’ai soutenue, ainsi que le DNC. C’est une élection juste. C’est une situation où Trump a gagné. Félicitons-les pour leur campagne acharnée. Tout ce qui concerne la façon dont ce pays est censé fonctionner, c’est que tout le monde se soutient et vient avec les bonnes intentions pour mener le pays dans la bonne direction. C’est ce que j’espère. Je n’ai pas de ressentiment ni de mauvaise volonté. Vous voulez que ces quatre prochaines années se passent bien pour tout le monde.”

Mark Cuban

Congrats @realDonaldTrump. You won fair and square.

Congrats to @elonmusk as well. #Godspeed

— Mark Cuban (@mcuban) November 6, 2024

Dans le camp Harris pour cette élection, le propriétaire minoritaire des Mavs Mark Cuban a félicité Donald Trump et Elon Musk sur X.

Angel Reese

woke up speechless….

— Angel Reese (@Reese10Angel) November 6, 2024

I’m so disappointed in America….Some of you just couldn’t selfishly put your pride aside huh??!?!?

— Angel Reese (@Reese10Angel) November 6, 2024

As a woman, i’m heartbroken for us all…

— Angel Reese (@Reese10Angel) November 6, 2024

Faisant partie des nouvelles stars de la WNBA, Angel Reese n’a pas caché sa déception après les résultats de l’élection :

“Je me suis réveillé sans voix. Je suis tellement déçu par l’Amérique. Certains d’entre vous – par pur égoïsme – n’ont pas pu mettre leur fierté de côté hein ??!?!? En tant que femme, j’ai le cœur brisé pour nous toutes.”

LeBron James

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑 (@kingjames)

Kyle Kuzma

🇺🇸👍🏽🆙

— kuz (@kylekuzma) November 6, 2024

L’ailier des Washington Wizards Kyle Kuzma semble plutôt satisfait par l’élection de Trump.

Matt Barnes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Barnes (@matt_barnes9)

Ancien joueur NBA devenu une figure médiatique de la Grande Ligue, Matt Barnes a félicité – non sans mal – Donald Trump sur Insta.