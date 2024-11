LeBron James s’est exprimé sur Instagram après l’élection de Donald Trump

Après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines la nuit dernière, plusieurs athlètes ont commencé à réagir au résultat du scrutin. Parmi eux, le visage de la NBA LeBron James, qui a publié un post sur Instagram.

C’est avec le “cœur lourd” que le King a posté une photo de lui avec sa fille Zhuri, promettant de la “protéger avec tout ce qu’il possède”, et assurant “qu’ils n’ont pas besoin de leur aide”. Ce post a été publié quelques heures après l’annonce de la victoire de Donald Trump aux présidentielles.

Fervent opposant à Trump, LeBron James avait déjà mentionné sa famille et ses enfants au moment de prendre position pour Kamala Harris, quelques jours avant les élections. À travers ce nouveau message incluant sa “princesse” Zhuri, LeBron James fait indirectement référence au droit des femmes, qui représentait l’un des enjeux majeurs de cette élection présidentielle américaine.

Pour rappel, en 2022, la Cour Suprême des États-Unis avait abrogé l’arrêt Roe v. Wade autorisant l’avortement au niveau fédéral, droit qui dépend aujourd’hui de la législation dans chaque État américain. Donald Trump avait joué un rôle important dans la décision de la Cour Suprême en y nommant trois juges conservateurs quand il était au pouvoir entre 2016 et 2020.

Quelques heures avant LeBron James, la star WNBA Angel Reese s’était également exprimée sur X, déclarant qu’elle avait “le cœur brisé” pour toutes les femmes américaines.

As a woman, i’m heartbroken for us all…

— Angel Reese (@Reese10Angel) November 6, 2024

Sources texte : LeBron James, Angel Reese