La NBA reprend ses droits cette nuit avec un nouveau programme bien chargé de 12 affiches. Entre retrouvailles avec son ex, déplacement en terre hostile ou encore fusées en orbite pour combattre un alien, il y en a pour tous les goûts.

Le programme de la soirée NBA

Indiana Pacers – Orlando Magic à 1h

Charlotte Hornets – Detroit Pistons à 1h

Boston Celtics – Golden State Warriors à 1h30

Atlanta Hawks – New York Knicks à 1h30

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers à 2h

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers à 2h

Houston Rockets – San Antonio Spurs à 2h

Dallas Mavericks – Chicago Bulls à 2h30

Phoenix Suns – Miami Heat à 3h

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder à 3h

Sacramento Kings – Toronto Raptors à 4h

Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers à 4h

L’heure des retrouvailles a sonné

Si vous aimez l’amour toxique, le sang et la haine, on a deux affiches à vous proposer et qui correspondent à ces critères.

À 1h30, les Warriors et surtout Steve Kerr se déplacent à Boston pour défier les Celtics d’un certain Jayson Tatum. On ne peut pas dire que le coach des Dubs soit en odeur de sainteté dans le Massachusetts après le traitement qu’il a infligé à la superstar des C’s lors des derniers Jeux Olympiques. Si Steve Kerr ironise sur cette situation, les fans devraient lui réserver un accueil assez peu chaleureux.

En fin de nuit, c’est Paul George qui rend visite à son ex. Les 76ers vont défier les Clippers et Paulo sera bien sûr au centre de cette rencontre. PG8 – qui sonne toujours moins bien que PG13 – risque de recevoir un accueil assez mitigé avec d’un côté la vidéo hommage prévu par les Voiliers, mais de l’autre des fans assez remontés contre leur ancienne superstar.

À noter que Joel Embiid sera toujours absent. Pas à cause d’une blessure, mais à cause de sa suspension suite à l’altercation qu’il a eue avec un journaliste, samedi dernier.

Les Invaincus de NBA sont de sortie

Les Cavaliers et le Thunder remettent leur série d’invincibilité en jeu, ce soir. À l’image d’un match de l’Undertaker à Wrestlemania, ces deux affiches seront immanquables.

Cleveland se rend en Louisiane pour défier des Pelicans, maudits par les blessures. OKC affrontera aussi une équipe qui n’est pas vraiment en forme : les Nuggets. Denver ne pourra même pas compter sur Aaron Gordon, blessé au mollet et absent pour plusieurs semaines.

Alors, est-ce que les Cavs et le Thunder vont tomber ce soir ? On ne parierait pas là-dessus mais on ne sait jamais, un miracle est vite arrivé.

Wemby Attack !

Bien sûr, les Spurs de Victor Wembanyama seront incontournables. Après le fiasco de Los Angeles, place (à nouveau) au derby texan entre Houston et San Antonio. Les Éperons pourront compter sur leur alien tandis que les Fusées de H-Town s’envoleront pour éviter la prise du Toyota Center par Wemby.

Rendez-vous à 2h pour savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire.

Pour finir, un petit point sur les Français de NBA à observer ce soir avec Zaccharie Risacher qui reçoit les Knicks d’un Pacôme Dadiet qui devrait, encore une fois, ne pas jouer. À surveiller également Tidjane Salaün qui accueille des Pistons en quête d’une troisième victoire consécutive. Enfin, Ousmane Dieng (Thunder) est lui en déplacement à Denver, tandis que Nicolas Batum affronte son ancienne équipe de Philly.