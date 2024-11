Alors qu’il continue de soigner son genou et qu’il n’a toujours pas retrouvé les parquets en ce début de saison, Joel Embiid vient d’être suspendu par la NBA après son altercation avec un journaliste de Philadelphie il y a quelques jours.

La nouvelle a d’abord été annoncée par l’insider d’ESPN Shams Charania, puis confirmée par la Ligue via un communiqué.

Suspension de trois matchs donc pour Embiid, que la NBA a justifiée de la manière suivante :

“Le respect mutuel est primordial dans la relation entre les joueurs et les médias en NBA. Même si on comprend que Joel a été blessé par la nature personnelle de la version originale de l’article écrit par le journaliste, les interactions doivent rester professionnelles et ne peuvent jamais se transformer en altercation physique.” – Joe Dumars, vice-président des opérations basket de la NBA

Pour rappel, après le match opposant Philadelphie à Memphis le week-end dernier, Joel Embiid s’en est pris au journaliste Marcus Hayes, qui a eu la mauvaise idée de mentionner dans son papier le frère de Joel – Arthur, décédé en 2014 dans un accident de voiture – ainsi que son fils qui porte le même nom (Arthur). Une mention qui est très mal passée aux yeux d’Embiid car elle a été utilisée comme un moyen de reprocher au MVP 2023 son nombre de matchs manqués. Joel a bousculé le journaliste lors d’une interaction dans le vestiaire des Sixers.

Absent depuis le début de la saison à cause de son bobo au genou gauche, Joel Embiid voit donc son retour être retardé un peu plus avec cette suspension de trois matchs. Comme le précise Bobby Marks d’ESPN, la suspension va démarrer à partir du moment où Joel est considéré comme opérationnel pour jouer, et qu’elle ne correspond donc pas forcément aux trois prochains matchs de Philly.

Néanmoins, on a appris ce mardi – avant la suspension – qu’Embiid pouvait potentiellement revenir mercredi contre les Clippers. Il y a donc des chances pour que le pivot superstar des Sixers revienne dans quatre matchs, ce qui nous amène à la rencontre face aux Knicks mardi prochain.

