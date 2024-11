Joel Embiid de retour mercredi face aux Clippers ?

Quand assistera-t-on aux débuts de Joel Embiid cette saison ? Voilà une question qui n’a pas encore de réponse, même si des rumeurs laissent entendre que le pivot des Sixers pourrait enfiler les sneakers ce mercredi.

La nuit dernière, Philadelphie a vu l’une de ses stars revenir, avec le premier match de Paul George face aux Suns. Est-ce que Joel Embiid est sur le point d’en faire de même ?

Si l’on en croit l’insider Sam Amick de The Athletic, il existe un scénario dans lequel Embiid (genou gauche) joue son premier de la saison dès demain face aux Clippers. Le MVP 2023 est monté en puissance ces derniers jours, participant notamment à plusieurs scrimmages de 5-contre-5. Il doit s’entraîner individuellement ce mardi et si ça se passe bien, il pourrait être sur le terrain mercredi.

Joel Embiid could return to the court as soon as Wednesday against the LA Clippers, team sources told @sam_amick.

Unless he is suspended by then.

A look at the pressure the Sixers face due to the team's early season struggles, and Embiid's availability.https://t.co/oc5CflmA5V pic.twitter.com/x1AmB47ddS

— The Athletic (@TheAthletic) November 5, 2024

Le retour de Joel Embiid semble donc imminent, mais la sanction de la NBA à son égard pourrait également tomber dans les prochains jours. Pour rappel, le pivot superstar est sous le coup d’une enquête de la Ligue après son altercation physique avec un journaliste de Philadelphie. Cela pourrait lui coûter une amende voire carrément une suspension.

Sans Joel Embiid et alors que Paul George n’a joué qu’un match cette saison, les Sixers affichent aujourd’hui un bilan de cinq défaites en six rencontres. Ils doivent affronter les deux équipes de Los Angeles, en Californie, cette semaine.

__________

Source texte : The Athletic