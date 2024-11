Aaron Gordon (Nuggets) absent plusieurs semaines…

Connaissant un début de saison très mitigé, les Nuggets (4 victoires – 3 défaites) risquent de galérer dans les semaines à venir, eux qui seront privés d’Aaron Gordon à cause d’une blessure au mollet.

On ne sait pas si c’est possible, mais Nikola Jokic va sans doute devoir se démultiplier encore plus pour permettre à Denver de garder la tête au-dessus de l’eau.

D’après l’insider d’ESPN Shams Charania, Aaron Gordon va en effet rater plusieurs semaines de compétition à cause d’une blessure au mollet. L’ailier des Nuggets avait dû quitter ses coéquipiers dès le premier quart-temps hier contre Toronto.

Oh wow…

Aaron Gordon absent PLUSIEURS semaines, sale coup pour les Nuggets qui faisaient pas le début de saison idéal… https://t.co/pJYDvDEeE4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Le coup est rude pour les Nuggets, qui n’avaient clairement pas besoin de ça en ce début de saison.

Alors que les champions 2023 souffrent déjà de leur manque de profondeur, ils perdent là l’un des piliers de leur collectif, un membre clé de leur défense qui apporte une dimension physique et athlétique à Denver. Gordon tourne cette saison à 15,4 points, 6,7 rebonds et 3,1 passes de moyenne avec certains de ses meilleurs pourcentages en carrière (53% au tir, 54,5% à 3-points sur 3 tentatives par soir, 84,6% aux lancers-francs). L’ailier à 133 millions de dollars est particulièrement complémentaire avec Nikola Jokic, orphelin d’un nouveau lieutenant alors que Jamal Murray est toujours dans le protocole commotion.

Le coach Michael Malone va ainsi devoir puiser encore plus dans des réserves déjà pas très élevées. Comme face aux Raptors lundi, de jeunes joueurs de la second unit vont devoir step-up, à l’image de Peyton Watson et Julian Strawther.

__________

Source texte : Shams Charania (ESPN)