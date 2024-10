Les Nuggets s’évitent un sérieux problème avec la prolongation d’Aaron Gordon pour 133 millions de dollars sur quatre ans. L’intérieur restera dans les montagnes du Colorado jusqu’en 2029.

Aaron Gordon est le troisième joueur le plus important de l’effectif de Denver. Il est donc plus que normal que le numéro 50 bénéficie d’une prolongation à la hauteur de ses performances.

Comme nous l’apprend Shams Charania, les Nuggets ont prolongé l’intérieur pour 133 millions de dollars sur quatre ans avec une player option pour la saison 2028-29. Un contrat plus qu’honnête dans la NBA actuelle.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has agreed to a four-year, $133 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29 and a trade kicker, Klutch Sports’ Calvin Andrews and Rich Paul, and Elise Gordon told ESPN. pic.twitter.com/MZWDnt1kCC

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2024

AG restera dans les montagnes du Colorado au moins jusqu’en 2028 et pourrait gratter une pige supplémentaire selon l’évolution de la situation d’ici-là.

Ce choix dans la continuité de la prolongation de Jamal Murray, survenue cet été. Le front office garde la main sur le trio Jokic – Murray – Gordon au moins jusqu’en 2027, date de la fin du contrat du Joker, s’il fait le choix de ne pas activer sa player option.

La philosophie de la franchise est claire : miser sur la continuité. Dans un petit marché, les champions 2023 ont réussi à se trouver un noyau capable de les porter vers le titre. L’objectif est de le conserver le plus longtemps possible pour tenter de remporter une nouvelle bague dans les prochaines années.

Aaron Gordon complète à la perfection le duo Jokic – Murray. C’est d’ailleurs pour cela que l’équipe a passé un cap après son arrivée, en 2021. AG est impactant des deux côtés du terrain et c’est typiquement le genre de joueurs qu’il faut pour une équipe qui a des hautes ambitions. Malgré la perte de Kentavious Caldwell-Pope, Denver parvient à garder son trio et compte bien repartir à la poursuite d’un nouveau trophée.

Source texte : X / Shams Charania