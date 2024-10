Cette saison 14 Français évolueront en NBA. En sortie de Jeux olympiques nos Bleus auront encore plus de visibilité et c’est tant mieux. On fait le point tout de suite sur la liste des joueurs français qui arpenteront cette saison les parquets de NBA et/ou de G League !

Ils ont quitté la NBA pour d’autres contrées et d’autres projets : Evan Fournier (Olympiakos), Frank Ntilikina (Partizan), Théo Maledon (ASVEL), Olivier Sarr, Malcolm Cazalon

_____

COCORICO, ILS ONT UN CONTRAT NBA

NICOLAS BATUM (LOS ANGELES CLIPPERS)

Draft : 25è en 2008 (Houston Rockets, directement envoyé aux Portland Trail Blazers)

Expérience NBA : 16 saisons

Statistiques 2023-24 (Los Angeles Clippers – Philadelphia Sixers) : 5,5 points à 45,6% au tir dont 39,9% du parking, 71,4% aux lancers, 4,2 rebonds, 2,2 passes, 0,8 steal et 0,6 contre en 25,9 minutes

Objectifs de la saison : après avoir raccroché les sneakers à la française sur une ultime médaille (et quelle médaille !), Nicolas Batum n’a su résister à l’appel de la Californie pour sa fin de carrière. A l’appel de Tyronn Lue aussi, qu’il adore et estime beaucoup. Cette saison, et la prochaine probablement, Nico aura pour mission non pas de faire des stats mais plutôt d’encadrer une équipe orpheline de Paul George et Russell Westbrook mais qui pourrait jouer les trouble-fêtes du fait de son expérience. Batman n’y est évidemment pas pour rien, lui qui va attaquer sa 17è saison NBA et qui n’a plus rien à prouver à personne en tant que joueur, en tant que coéquipier, en tant qu’homme.

RUDY GOBERT (MINNESOTA TIMBERWOLVES)

Draft : 27è en 2013 (Denver Nuggets, directement envoyé au Utah Jazz)

Expérience NBA : 11 saisons

Statistiques 2023-24 (Minnesota Timberwolves) : 14 points à 66,1% au tir et 63,8% aux lancers, 12,9 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 34,1 minutes

Objectifs de la saison : lui aussi est revenu de France avec une superbe médaille d’argent olympique, même si, à titre personnel, son apport a pu être remis en cause (blessure et sous-utilisation par Vincent Collet). Peu importe, Rudy est une légende bleue depuis dix ans et il en est également une en NBA puisqu’il compte sur son armoire pas moins de 4 DPOY, un record NBA qu’il partage avec Ben Wallace et le regretté Dikembe Mutombo. Cette saison Rudy Gobert sera orphelin de Karl-Anthony Towns mais il continuera à assister du mieux possible le crack Anthony Edwards, afin de garder la bonne dynamique des Wolves (finalistes de conf la saison passée). Rudy Gobert est un cadre de la Grande Ligue, il ne lui manque plus qu’à passer un vrai cap collectivement !

OUSMANE DIENG (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Draft : 11è en 2022 (New York Knicks, directement envoyé chez le Thunder d’Oklahoma City)

Expérience NBA : 2 saisons

Statistiques 2023-24 (Oklahoma City Thunder) : 4 points à 42,2% au tir dont 30% du parking, 87,5% aux lancers, 1,5 rebond, 1,1 passe, 0,2 steal et 0,2 contre en 11,1 minutes

Statistique 2023-24 (Oklahoma City Blue – G League) : 16,7 points à 42,9% au tir dont 25,5% du parking, 60% aux lancers, 7,4 rebonds, 3,1 passes, 1,6 steal et 0,7 contre en 32 minutes

Objectifs de la saison : après une année frustrante en NBA d’un point de vue individuel (Ousmane n’a pas su percer dans la rotation d’un Thunder qui s’est mis à gagner sans lui), Ousmane a évacué un peu de sa frustration en piétinant la G League de son talent (champion et MVP des Finales). Il a ensuite été appelé par Vincent Collet dans une première liste élargie pour les Jeux de Paris 2024 mais en est très vite sorti. Pour cette troisième saison NBA ? Objectif se faire sa place dans l’un des meilleurs rosters de toute la NBA, mais OD en a les moyens. Le temps passe vite alors ne tarde plus trop jeune homme, sinon c’est dans une autre franchise que l’on se retrouvera dans un an au travers de ces mêmes lignes.

ZACCHARIE RISACHER (ATLANTA HAWKS)

Draft: 1er en 2024 (Hawks)

Expérience NBA : –

Statistiques 2023-24 (JL Bourg – Championnat) : 10,1 points à 43,9% au tir dont 35,2% du parking, 74% aux lancers, 3,8 rebonds, 0,9 passe, 0,8 steal et 0,3 contre en 22 minutes

Statistiques 2023-24 (JL Bourg – EuroCup) : 13,1 points à 56,6% au tir dont 56,1% du parking, 65,9% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,1 passe, 0,8 steal et 0,3 contre en 24 minutes

Objectifs de la saison : le petit prince d’Ekinox arrive dans le grand monde et il débutera sa première saison avec – quoiqu’on en dise et peu importe sa manière de la gérer – une énorme pression sur les épaules. Pression d’être n°1 de Draft, de représenter une promo mais également un pays, pression du nom de famille aussi. Les Hawks sont une belle destination pour lui et il semble déjà être très à l’aise avec Trae Young, sur et en dehors du terrain. Ailier délié et qui a également pris du muscle cet été, Zaccharie peut très vite devenir un scoreur très honnête dans une ligue offensive, tout en montrant dans le même temps ses qualités défensives. Mais ne soyez pas trop pressés et ne pensez pas que Zacch est Wemby, pensez juste que Zacch est… Zacch. Apprendre, progresser, et si possible envoyer quelques premiers messages ?

GUERSCHON YABUSELE (PHILADELPHIA SIXERS)

Draft : 16è en 2016 (Boston Celtics)

Expérience NBA : 2 saisons

Statistiques 2023-24 (Real Madrid – Liga ACB) : 9,3 points à 49% au tir dont 39,4% du parking, 76,8% aux lancers, 3 rebonds, 1,1 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 20,6 minutes

Statistiques 2023-24 (Real Madrid – EuroLeague) : 10 points à 56,3% au tir dont 48,1% du parking, 85,7% aux lancers, 5 rebonds, 0,9 passe, 0,9 steal et 0,2 contre en 23,2 minutes

Objectifs de la saison : Guerschon Yabusele a 28 ans mais il semble avoir déjà eu 10 vies. D’espoir assez discret du basket français à la Draft par les Celtics, de son premier passage décevant en NBA à un départ surprenant mais une expérience enrichissante en Chine, d’un retour par l’ASVEL jusqu’aux sommets de l’EuroLeague, d’une arrivée en fanfare en Équipe de France jusqu’à un poster en finale des JO sur LeBron James. Pfiou. Ça part en projet d’édition fissa et, en tout cas, Paris 2024 (et une nouvelle énorme campagne d’EuroLeague) ont poussé la NBA a redonné sa chance à Yabu. Ce sera aux Sixers, aux côtés de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, dans une équipe qui joue ouvertement le titre. Y’a pire hein ! Surpuissant, très adroit, poylvalent et guerrier, Guerche peut être le role player ultime. Le seul danger reste son utilisation potentielle dans une NBA qui ne le comprend pas alors n’ayez crainte, on surveille, et si ça ne va pas on vous envoie le mail de Nick Nurse, en plus on l’a.

TIDJANE SALAUN (CHARLOTTE HORNETS)

Draft: 6è en 2024 (Charlotte Hornets)

Expérience NBA : –

Statistiques 2023-24 (Cholet) : 9 points à 37,33% au tir dont 32,9% du parking, 76,7% aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1,2 steal et 0,2 contre en 22,7 minutes

Objectifs de la saison : drafté très très haut par les Hornets, Tidjane Salaün a bénéficié 1) de la très grosse hype actuelle autour du basket français et 2) des bienfaits de sa superbe saison 2023-24 avec Cholet Basket. A Charlotte, Tidjane devrait débuter les rencontres sur le banc mais entre le désir de reconstruction de sa franchise et le talent en place, le petit frère de Janelle vise assurément une place dans le 5 pas trop tard, aux côtés par exemple de LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges et Mark Williams. Oublions que dans ce quatuot demeurent deux injury prone et un mec qui ne devrait pas être là, pour tout simplement attendre les perfs de Tidjou avec impatience, lui qui est capable tout aussi bien de défendre que d’attaquer, de postériser que de shooter. Pas de pression du résultat pour une année 1, on va regarder ça de très près, car le gamin a un vrai coup à jouer dans l’ombre des rookies superstars de sa cuvée !

VICTOR WEMBANYAMA (SAN ANTONIO SPURS)

Draft: 1er en 2023 (San Antonio Spurs)

Expérience NBA : 1 saison

Statistiques 2023-24 (San Antonio Spurs) : 21,4 points à 46,5% au tir dont 32,5% du parking, 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal et 3,6 contres en 29,7 minutes

Objectifs de la saison : on pourrait en écrire un livre, d’autres l’ont d’ailleurs très bien fait. Rookie de l’année en 2024, deuxième au classement du DPOY, NBA All-Defensive First Team et auteur de quelques dizaines de dingueries en saison 1, Victor Wembanyama a vu les vétérans Harrison Barnes et, surtout, Chris Paul le rejoindre, et avec quelques minutes de plus en moyenne sur le parquet plus un an d’expérience assorti d’un été olympique… personne n’est prêt. All-Star Game, play-in, Playoffs, quadruple-double, quintuple-double, sextuple-double ou ne sais-je, l’infini est l’objectif, à tel point qu’il est difficile aujourd’hui de quantifier une projection pour la saison qui arrive. On ne saura que vous conseiller de suivre ça de très près, comme quelque chose que personne… n’a encore jamais vu.

ALEXANDRE SARR (WASHINGTON WIZARDS)

Draft: 2è en 2024 (Wizards)

Expérience NBA : –

Statistiques 2023-24 (Perth Wildcats) : 9,7 points à 52% au tir dont 29,8% du parking, 71,4% aux lancers, 4,4 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 1,3 contre en 17,2 minutes

Objectifs de la saison : apprendre, se faire un nom, et ne pas être grisé par les défaites. Alexandre Sarr débute son expérience NBA en tant que “nouveau freak français”, et comme pour Zaccharie Risacher il ne faudra pas se formater “Wemby” pour suivre les premiers pas d’Alex en NBA. Les premières semaines serviront de découverte, globalement la première saison sera peut-être compliquée en terme d’adaptation, mais le gamin a les compétences nécessaires pour dominer, très vite, et même pour remettre doucement Washington sur la carte NBA. Etre l’un des meilleurs rookies de sa cuvée sera déjà une belle réussite, commencer à s’imposer comme une référence défensivement serait aussi un bon objectif, et le travail et son incroyable corps feront le reste !

BILAL COULIBALY (WASHINGTON WIZARDS)

Draft: 7è en 2023 (Wizards via Pacers)

Expérience NBA : 1 saison

Statistiques 2023-24 (Washington Wizards) : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking, 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

Objectifs de la saison : confirmer ! Après une première année spectaculaire et polyvalente lors de laquelle il a tapé dans l’œil de tout le monde, Bilal Coulibaly a enchainé sur un été plus contrasté avec les Bleus, terminé par une belle médaillé mais au terme d’une compétition où il n’a pas trop pesé. Vu son âge et sa capacité à progresser on prend avec plaisir évidemment, et cette deuxième saison devra être celle de la confirmation en tant que l’un des leaders des Wizards. On n’a rien contre eux mais Jordan Poole, Kyle Kuzma ou Jonas Valanciunas ne sont pas l’avenir de la franchise de la capitale, contrairement à Bilal, qui va devoir en sus jouer les chaperons avec Alex Sarr. Si jeune et déjà si responsabilisé, ça veut dire beaucoup sur les attentes placées en lui !

PACOME DADIET (NEW YORK KNICKS)

Draft: n°25 en 2024 (Knicks)

Expérience NBA : –

Statistiques 2023-24 (Ulm – EuroCup) : 6,4 points à 45,2% au tir dont 31,1% du parking, 72% aux lancers, 1,6 rebond, 0,3 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 14,9 minutes

Objectifs de la saison : l’ancien bulldozer de Ulm n’a qu’un objectif cette saison : faire sa place en NBA. Dit comme ça, ça parait simple, mais le faire aux Knicks sous les ordres de Tom Thibodeau ne le sera pas. On sait Thibs intransigeant et très carré (fermé) sur ses rotations, alors Pacôme devra peut-être demeurer patient, quelques semaines, quelques mois, avant de devenir un vrai élément de la rotation new-yorkaise. Pas à pas, lentement mais sûrement, à moins d’une belle surprise évidemment !

RAYAN RUPERT (PORTLAND TRAIL BLAZERS)

Draft: 43è en 2023 (Blazers)

Expérience NBA : 1 saison

Statistiques 2023-24 (Portland Trail Blazers) : 4 points à 33,5% au tir dont 35,9% du parking, 76% aux lancers, 2,4 rebonds, 1,6 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 16,2 minutes

Statistiques 2023-24 (Rip City Remix – G League) : 13,7 points à 43,2% au tir dont 44,3% du parking, 73,1% aux lancers, 6 rebonds, 2,1 passes, 1,2 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

Objectifs de la saison : Portland fait partie de ces places en NBA où les gâches sont à prendre. Point positif, on a beaucoup vu Chauncey Billups driver Rayan la saison passée. Point négatif, Chauncey Billups ne sera peut-être plus le coach des Blazers à Noël. Rayan Rupert va devoir montrer qu’il fait partie de ces jeunes (Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Donovan Clingan) qui peuvent remonter la franchise en dehors des eaux troubles de l’Ouest, il y a une ouverture alors il faut foncer. Du shoot, notamment de loin, progresser sur l’attaque du cercle, défendre… et tout ira bien ?

SIDY CISSOKO (SAN ANTONIO SPURS)

Draft : 44è en 2023 (Spurs)

Expérience NBA : 1 saison

Statistiques 2023-24 (San Antonio Spurs):3,8 points à 48,5% au tir dont 8,3% du parking, 80% aux lancers, 1,8 rebond, 0,8 passes, 0,6 steal et 0,3 contre en 11,8 minutes

Statistiques 2023-24 (Austin Spurs – G League) : 10,8 points à 46,6% au tir dont 28,9% du parking, 68,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,2 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

Objectifs de la saison : prendre la vague de Victor Wembanyama et montrer à Gregg Popovich qu’il a raison d’insister. Les matchs disputés en saison 1 par Sidy ne sont pas suffisants pour se faire une idée, ils l’ont été hors rythme et hors compétitivité. Cette saison sera intéressante car si le Français fait partie de la rotation ce sera bon signe pour la suite. Les Spurs sont un laboratoire voué à dominer le game à moyen terme et il serait bon délire de faire partie de ce projet. Les bases sont posées, désormais il fait continuer à faire les efforts et, enfin, rentrer quelques tirs, parait qu’au basket ça compte.

FAUT CRAVACHER, ILS SONT SOUS CONTRAT TWO-WAY

MOUSSA DIABATÉ (CHARLOTTE HORNETS)

Draft : 43è en 2022 (Los Angeles Clippers)

Expérience NBA : 2 saisons

Statistiques NBA 2023-24 (Los Angeles Clippers) : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

Statistiques G League 2023-24 (Ontario Clippers ) : 15,2 points à 47,5% au tir et 64,7% aux lancers, 10 rebonds, 1,6 passe, 1,4 steal et 1,8 contre en 32,2 minutes

Objectifs de la saison : deux saisons à envoyer du gros chiffre à l’échelon inférieur, il est désormais temps pour Moussa Diabaté de déployer ses ailes. En contrat two-way, le pivot français pourrait donc – encore – tester de la G League avec le Greensboro Swarm, mais c’est en back-up de Mark Williams notamment qu’on l’attend davantage. Lui aussi dans une franchise en reconstruction, il aura forcément sa chance. Mais il lui faudra la saisir à la seconde.

ARMEL TRAORÉ (LOS ANGELES LAKERS)

Draft: Non Drafté

Expérience NBA : –

Statistiques 2023-24 (Blois) : 10,8 points à 54,1% au tir dont 26,2% du parking, 64,6% aux lancers, 7,3 rebonds, 1,5 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 25,5 minutes

Objectifs de la saison : après une très grosse dernière année en France, Armel a tapé dans l’œil des Lakers. Dans l’ombre des stars hollywoodiennes, le grand frère de Nolan pourrait être la jolie surprise de ce contingent français. Avec la franchise de G League des Lakers, déjà, puis pourquoi pas en NBA, soyons fou. Bronny James qui sert LeBron pour un alley-oop grâce à un screen assist d’Armel Traoré ? Avouez que l’histoire serait belle !

14 Français sur la ligne de départ, 12 avec un vrai contrat et deux two-way contract. Victor Wembanyama qui peut rafler pas mal de trucs individuellement, Rudy Gobert qui peut entrer dans l’histoire, des jeunes des jeunes et des jeunes, le début de la Last Dance de Nico Batum et Guerschon Yabusele qui revient en NBA pour jouer le titre. Ça en fait des raisons de mater la NBA cette année, et en VOSTFR s’il vous plait !

Source stats : BasketBall-Reference