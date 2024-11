Parmi les équipes qui sont en train de foirer leur début de saison, il y a les Milwaukee Bucks. Six défaites en sept matchs pour la bande de Giannis Antetokounmpo, une dernière place à l’Est, ça suffit pour faire un Apéro TrashTalk en urgence !

Ah les Bucks… elle paraît lointaine, l’époque lors de laquelle Milwaukee terrorisait toute la compétition ! Avec un début de saison horrible, une défense extérieure atroce, un Doc Rivers perdu et des rumeurs sur Giannis Antetokounmpo, il faut qu’on parle des Bucks. Cette année, les objectifs sont dirigés vers la bague mais dans le jeu on est plus proche de la Loterie qu’autre chose. Comment faire ? Par où commencer ? Et le navire va-t-il finir par exploser ? C’est l’heure de l’Apéro des Daims !