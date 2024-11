Invité du podcast Club 520, animé par Jeff Teague, Jayson Tatum a profité de son passage dans l’émission pour livrer quelques anecdotes croustillantes. Parmi elles, quelques confessions sur l’envers du décor de sa Draft, en 2017. Entre sa déception de ne pas rejoindre les Lakers et l’arrivée de Gordon Hayward à Boston, JT a vécu un été mouvementé.

Si Jayson Tatum fait aujourd’hui les beaux jours de Boston, et compte indiscutablement parmi les meilleurs joueurs en NBA depuis des années, l’ailier a parcouru un long chemin pour en arriver là.

Son histoire, bien que l’on ne s’attardera pas à la conter dans les détails ici, débute à l’université, du côté de Duke. Chez les Blue Devils, JT affiche déjà un profil de scoreur élite, capable de tout faire sur un terrain. Forcément, un tel joueur impressionne, et plusieurs franchises NBA sont intriguées par son profil. La suite, vous la connaissez. Tatum réalise un entraînement privé avec les Celtics, qui se montrent particulièrement sensibles envers ses qualités. Quelques jours avant la Draft, Boston, qui possède le premier choix, décide alors d’échanger son first pick avec Philly, qui détient le choix numéro trois. Un pari risqué, signé de la main de Danny Ainge, mais qui se révèle aujourd’hui être un vrai coup de génie.

And with the 3rd pick in the 2017 NBA Draft…

Le soir de la Draft, les Sixers sélectionnent Markelle Fultz en première position, tandis que les C’s jettent leur dévolu sur JT, choisi en trois. À la seconde place, entre le meneur et l’ailier, les Lakers, qui possèdent le deuxième choix, décident de drafter Lonzo Ball. Ces Lakers, justement, parlons-en.

Ce n’est un secret pour personne, Jayson Tatum a grandi en idolâtrant Kobe Bryant. Encore aujourd’hui, le numéro 0 lui rend hommage régulièrement, que ce soit en interview ou sur le terrain. Une admiration qui a longtemps poussé Jay a vouloir jouer pour le maillot Purple & Gold. Au micro du podcast Club 520, le champion 2024 a confié sa déception de ne même pas avoir eu l’occasion de s’entraîner sous les yeux des dirigeants californiens.

“Je n’ai jamais fait de workout pour les Lakers, ils ne sont jamais venus me voir m’entraîner. Ça m’a rendu tellement mal, parce que j’étais si proche de réaliser mon rêve et de pouvoir jouer pour les Lakers.” – Jayson Tatum via Club 520 Podcast

Malheureusement, ou heureusement, pour l’ailier, on vous laisse juger, les Lakers n’avaient qu’un seul nom en tête, celui de Lonzo Ball. Une situation “déchirante” selon JT, qui a également confié qu’il n’était même pas sûr d’avoir l’occasion de jouer s’il venait à être drafté par les Celtics. Il faut dire que les C’s sortaient tout juste des Finales de Conférence, perdues contre les Cavs de LeBron James. Pas facile de se faire une place dans un tel environnement. Et encore moins quand la franchise qui vous sélectionne, décide de vous rajouter une star en puissance dans les pattes.

Eh oui, certains s’en souviennent peut-être, mais cet été 2017 coïncide aussi avec l’arrivée de Gordon Hayward – et Kyrie Irving accessoirement – du côté de Beantown. Et ici, on ne parle pas du Gordon Hayward post-blessure, qui a difficilement traîné son spleen en NBA au cours de ces dernières années. Non, lors de son passage au Jazz, l’ailier était un super joueur, un All-Star pour lequel Boston a fait péter le chéquier : 128 millions sur 4 ans afin de s’offrir ses services. Une somme bien plus importante à l’époque qu’elle ne peut l’être aujourd’hui.

Avec une star à son poste et des vétérans de tous les côtés, difficile pour le jeune Jayson de s’imaginer en train de jouer régulièrement. Alors à chaque problème sa solution. En apprenant l’arrivée d’Hayward dans le Massachussetts, Jayson Tatum a décroché le téléphone pour demander un trade à son agent. Oui, oui, sans même avoir jouer ne serait-ce qu’une seule minute pour les Celtics.

“Quand j’ai été drafté, Gordon Hayward a signé aux Celtics. J’ai appelé mon agent, et j’étais genre, mec, il faut que je sois échangé. C’était pendant la Summer League, je n’avais même pas encore joué un match.” – Jayson Tatum

Finalement, le jeune C’s n’a pas été échangé et les choses se sont calmées. Aujourd’hui, Jayson Tatum a bien grandi, et a permis à Boston d’accrocher une dix-huitième bannière de champion au plafond. Individuellement, l’ex-Dukie est un joueur accompli, et semble faire partie des favoris pour décrocher le titre de MVP en fin de saison. Quant à Markelle Fultz et Lonzo Ball, les principaux concurrents de JT le soir de la Draft, disons simplement que les clés du succès n’ont pas encore toutes été trouvées.

