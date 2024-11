De retour à Stanford pour une quatrième et dernière année universitaire, Maxime Raynaud est parfaitement rentré dans son exercice 2024-25. Le pivot français du Cardinal a signé son premier double-double de la saison dans la victoire face à Denver (85-62). Cocorico !

Il fallait avoir les yeux partout cette nuit. En plus des 11 Frenchies en tenue sur les parquets de NBA, c’était jour de rentrée en NCAA ! Si Cooper Flagg n’a pas eu à forcer son talent pour sa première avec Duke, notre regard était aussi tourné vers la Silicon Valley du côté de Stanford. Pour son entrée en matière au Maples Pavilion, Maxime Raynaud a tenu son rang de joueur senior (quatrième année). Le jeune Français (21 ans) s’est fait plaisir avec 16 points à 7/15 au tir, 12 rebonds, 6 assists, 1 contre et 2 interceptions, l’une d’entre elles menant d’ailleurs à son highlight de la soirée : un moulin à vent en contre-attaque qu’on retrouvera dans toutes les vidéos de scouting NBA à l’approche de la Draft dans quelques mois.

Le Français Maxime Raynaud (Stanford) s’est fait plaisir pour son premier match de la saison NCAA.

16 points, 12 rebonds, 6 passes et 1 windmill ! 💥💥

pic.twitter.com/NoN3a96kbJ

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 5, 2024

Invité par Vincent Collet en tant que sparring partner de l’équipe de France avant les Jeux olympiques l’été dernier, Maxime Raynaud ne cache pas ses envies de NBA. Pivot moderne de 2,16 m capable de s’écarter derrière l’arc, il a de bonnes mains et a une vraie force de dissuasion en défense. Le Parisien pointait à la 74è place du dernier Top 100 d’ESPN publié par Jonathan Givony. Il a donc encore sept mois pour se montrer et convaincre une franchise NBA de lui faire une place dans son roster la saison prochaine.

On suivra de près la suite de la saison de Maxime Raynaud sous le maillot Cardinal et ça commence dès vendredi avec la réception des Titans de Cal State Fullerton.

Stanford senior 7’1 Maxime Raynaud had a very productive season debut

16 points

12 rebounds

6 assists

7-14 FG

The big man from France is going to be one of the most dominant bigs in the ACC pic.twitter.com/rG6Ay1jRTD

— Arman Jovic (@PDTScouting) November 5, 2024