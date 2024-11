S’inclinant face aux Kings à la maison la nuit dernière, le Miami Heat est passé complètement au travers de son troisième quart-temps. Une mauvaise habitude du début de saison qui plombe les hommes d’Erik Spoelstra.

18-39 face au Magic.

14-26 face aux Pistons.

22-35 face aux Knicks.

17-37 face aux Kings.

Les chiffres que vous voyez ci-dessus, ce sont les scores du Heat dans les troisièmes quart-temps de quatre de leurs six premiers matchs cette saison, tous disputés à la maison. Dans chacun d’entre eux, Miami s’est fait dominer voire a carrément pris l’eau, s’inclinant à trois reprises (seule victoire face à Detroit).

Le troisième quart du Heat a été particulièrement dégueu la nuit dernière contre les Kings. “On a gagné tous les quart-temps sauf le troisième” a déclaré Tyler Herro après la rencontre, dépité. “À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et dire que trop c’est trop” a ajouté Erik Spoelstra, en manque de solution face à ces gros trous d’air.

Face à Sacramento, Miami menait de 13 points à la pause. Et puis tout s’est écroulé.

De’Aaron Fox a pris feu, mangeant Terry Rozier vivant et profitant d’une défense floridienne restée aux vestiaires. En réussite au tir extérieur, le Renard a aussi fait mal en pénétration sur demi-terrain comme en transition. On a vu une équipe de Sacramento qui a accéléré le rythme pour trouver des tirs faciles, sur des pertes de balle de Miami mais aussi après des paniers encaissés. Le Heat n’a pas su répondre à ça. Miami n’a pas réussi non plus à contenir le two-man game entre Domantas Sabonis et ses extérieurs (Fox, Malik Monk notamment). Au total, les Kings ont shooté à 15/22 dans le troisième quart, avec pas moins de neuf paniers inscrits dans la raquette. Vous ajoutez à ça des lancers-francs concédés et quelques rebonds offensifs laissés en route, et ça donne un carnage.

Il faut dire aussi que la défense de Miami n’a pas été aidée par la faible qualité des possessions offensives du Heat. Quand les Kings ont haussé le ton dans leur propre moitié de terrain, la bande d’Erik Spoelstra est retombée dans ses travers, perdant pas mal de ballons et enchaînant les mauvais shoots. Des shoots à la fin de l’horloge des 24 après une possession stérile, des shoots précipités car peu de solutions offensives, on a vu les deux extrêmes. Pour reprendre une expression de Coach Spo : Miami s’est enlisé dans la boue. À noter que le Heat a encaissé un 15-4 en quatre minutes sans Jimmy Butler sur le terrain, en fin de troisième quart. Compliqué de gagner dans ces conditions.

Miami s’est certes battu dans le dernier quart pour essayer d’arracher la victoire, mais un game-winner de Domantas Sabonis a finalement crucifié le Heat. Et même si c’est ce shoot qui a officiellement fait perdre Miami, ce sont encore une fois ces 12 minutes après la pause qui ont plombé l’équipe de South Beach.

The Heat entered tonight with the NBA's third-worst third-quarter net rating, being outscored by 25.7 points per 100 possessions in the period.

Those struggles continued tonight, as the Kings won the third quarter 37-17.

Comment expliquer ces énormes absences en sortie de vestiaire ?

Difficile de trouver une vraie raison tant le Heat est capable de montrer plusieurs visages au sein d’un même match. Peut-être que les célébrations de mi-temps, qui s’enchaînent en ce début de saison à Miami (Pat Riley face au Magic, Dwyane Wade face aux Pistons, Bam Adebayo pour les JO hier soir), ont quelque chose à voir avec ça. Qui sait ?

En tout cas, le Heat va vite devoir casser cette mauvaise habitude car il y a un road trip de six matchs bien tendu (Phoenix, Denver, Minnesota, Detroit, Indiana, Indiana) qui attend les hommes d’Erik Spoelstra.