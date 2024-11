La NBA nous avait filé 15 matchs à bouffer cette nuit, et ce Heat – Kings restera peut-être comme le match le plus agréable du lot. Un match de runs, au soir duquel un homme a peut-être bien prouvé qu’il regardait les vidéos de la chaine YouTube de TrashTalk. Cet homme c’est Domantas Sabonis, et il a joué un bien mauvais tour au Heat.

La première mi-temps avait été plutôt à l’avantage du Heat, dommage, c’est le moment où les fans de la salle squattent encore à l’une des innombrables buvettes de la salle.

Le troisième quart-temps a été une démo des Kings, tant mieux car c’est le moment où les fans de la salle squattent encore à l’une des innombrables buvettes de la salle après la mi-temps.

Technique habile pour foncer jusqu’au money time et ne pas parler des 47 premières minutes, c’est un métier que voulez-vous, et voilà donc nos deux équipes au coude-à-coude pour décrocher la win. Le Heat avait les faveurs des pronostics avec cinq points d’avance à une minute et quelques secondes de la fin mais, attention phrase choc, DeMar DeRozan y est allé de son 3+1 pour faire recoller les Rois. Deux lancers de Tyler Herro, un énorme pétard de Malik Monk et un loupé de Jimmy Butler plus loin, Miami menait encore d’un point avec une ultime possession à gérer pour les joueurs de Mike Brown. Moment choisi par Domantas Sabonis pour hurler TOP 3 PIVOT à la face du média TrashTalk en allant chercher un rebond offensif en haute altitude, au dessus de Bam Adebayo, émoji des yeux, et en marquant donc le panier de la victoire à quelques dixièmes de seconde du buzzer.

SABONIS GETS IT TO GO WITH 0.7 LEFT!

Puts the @SacramentoKings up 1 🚨 pic.twitter.com/Ci49Dle1xy

— NBA (@NBA) November 5, 2024



Victoire des Kings, statement du Lituanien devant les yeux du média basket n°1 en France, soirée réussie pour Domantas Sabonis et Sacramento !