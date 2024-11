Les Rockets ont reçu les Knicks cette nuit et ils ont bien failli se faire surprendre. Mais comme de plus en plus souvent, le duo Jalen Green / Alperen Sengun a permis à Houston de sécuriser sa quatrième victoire de la saison, 109-97.

On se doutait que cette rencontre entre Knicks et Rockets allait être serrée… et on a pas été déçu. Pourtant, la catastrophe a failli avoir lieu en début de rencontre quand les Fusées ont décollé au score avec 15 points d’avance. OG Anunoby – le meilleur joueur de New York sur cette rencontre (certains diront que c’est Jalen Brunson, grand bien leur fasse) – s’est chargé de remettre tout le monde sur le même pied d’égalité assez rapidement.

En seconde période, tous les joueurs attendus se sont montrés. Jalen Brunson est monté en puissance bien aidé par le gros double-double de Karl-Anthony Towns (17 points, 19 rebonds). En face, Alperen Sengun a été, comme d’habitude, le joueur le plus dominant de Houston. On pensait alors que ce serait lui LA star de cette rencontre, mais non, Alpi avait simplement allumé la mèche pour que le pétard ambulant Jalen Green prenne feu.

Arrivé dans le money time, le numéro 4 pointait à 7 petits points. Un match vraiment moyen, à 0/6 à 3-points, moyennement moyen.

Mais voilà que Jalen Green prit feu avec un premier 3-points, puis un second, et enfin deux derniers points pour finir sa rencontre avec 15 unités. On ne va pas vous montrer les pourcentages de Jalen Green pour trois raisons. La première, on a mis le lien plus haut et on a envie de faire du référencement. La seconde, Jalen Green a arrosé et ça pique les yeux. La troisième, la plus importante, tant pis si tu rates les quinze premiers tirs du moment que rentres les trois derniers.

Jalen Green with ANOTHER clutch three! pic.twitter.com/yYM7Z9nenI

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) November 5, 2024

Si avant de prendre feu, Jalen Green a bien calfeutré les trous dans les murs du Toyota Center, il peut remercier ses copains qui se sont appliqués. Fred VanVleet plante 19 points à 61% au tir, et en sortie de banc, c’est Amen Thompson qui s’est (encore) illustré avec 12 points et 9 rebonds. Le collectif des Rockets a pu se faire un beau festin en dévorant la grosse pomme de la première à la dernière minute, qu’elle est belle cette jeunesse texane !