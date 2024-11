NBA Top 10 actuel (2024-25) : les meilleurs pivots ! Apéro TrashTalk

Bim bam boum, l’Apéro TrashTalk revient avec une nouvelle série du lundi, le meilleur jour de la semaine quoi qu’il arrive. Un Top 10 actuel, pour lancer le bal. Et on commence par les pivots. Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Joel Embiid, Chet Holmgren… faut qu’on les classe !

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on sort la toise et on se donne rendez-vous chez les pivots : classons les 10 meilleurs pivots de la NBA à ce jour. Nikola Jokic est-il intouchable ? Le podium est clairement défini ? Et quel ordre pour Victor Wembanyama ou Chet Holmgren ? Rudy Gobert est encore Top 10 ? Voici le Top 10 NBA actuel des meilleurs pivots !