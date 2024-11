Clap de fin en NBA pour D.J. Augustin. À 36 ans et après quatorze années passées à barouder dans la Grande Ligue, le meneur de poche a décidé de raccrocher les sneakers. Un choix plutôt logique, puisque Augustin n’était plus apparu sur les parquets depuis la saison 2021-22, avec un court passage chez les Lakers.

Mine de rien, D.J. Augustin peut se vanter d’avoir un joli bout de carrière. Si le meneur n’a jamais été All-Star, ni même une première option pour son équipe, il n’en restait pas moins un vétéran respecté, capable d’apporter son expérience et ses gros shoots. On parle quand même ici d’un monsieur drafté en 2008, et qui a fait toute sa carrière en NBA. Une carrière longue de quatorze années, et durant laquelle le meneur aura connu onze équipes différentes.

Parmi ses passages les plus marquants, on retiendra surtout ses débuts avec Charlotte, son année à Chicago, où il tournait à 15 pts de moyenne et, plus récemment, sa belle aventure du côté d’Orlando. Certains se souviendront peut-être d’ailleurs de son game-winner monstrueux contre les Raptors lors des Playoffs 2019.

DJ Augustin a officiellement annoncé sa retraite ce dimanche ! 🙏

Meneur Clutch pour Orlando, meneur utile pour Tom Thibodeau, vétéran respecté qui a réussi à fournir 14 saisons en NBA (c’est pas donné à tout le monde). https://t.co/tOwUlkHXWG

Collectivement comment individuellement, Denis-Jean Augustin a quand même eu l’occasion de remplir un tant soit peu son armoire à trophées au cours de ces quatorze années. Sélectionné par les Bobcats de Charlotte avec le 9e choix de la Draft 2008, le meneur a fini la saison en étant choisi dans la Second All-Rookie Team. Une jolie performance, tant sa cuvée était fournie, avec Derrick Rose, Russell Westbrook, Goran Dragic ou encore Mario Chalmers rien que sur son poste. Collectivement, D.J. a disputé les finales de la Conférence Est avec Indiana et Paul George en 2013. Mais face au Heat de LeBron James et Dwyane Wade, la marche était trop haute.

Une belle carrière donc, mais que D.J Augustin laisse maintenant derrière lui. Quatorze belles années, soit le même numéro que celui que le meneur de poche avait l’habitude de choisir au dos de son maillot. Comme quoi, le sens du timing, ça ne se perd pas.

