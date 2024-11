Énorme personnalité médiatique aux États-Unis, Stephen A. Smith (ESPN) s’est créé son lot d’ennemis au fil des années. On peut officiellement ajouter Kevin Durant à la liste. La superstar des Suns n’a pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié les récents commentaires de SAS sur son leadership.

“C’est l’un des plus grands talents de l’histoire, mais il n’est pas vraiment un leader. Il a montré qu’il est incapable de tirer le meilleur de ses coéquipiers.”

Il y a une dizaine de jours, sur le plateau d’ESPN First Take, le journaliste Stephen A. Smith a passé plus de trois minutes à critiquer les capacités de leader de Kevin Durant, qui ne seraient pas – selon lui – à la hauteur de son talent et de son éthique de travail. Et que, pour cette raison, les Suns ne pouvaient pas être considérés comme un candidat crédible au titre cette saison.

KD, fidèle à lui-même, avait rapidement répondu sur X en disant que ses qualités intrinsèques – en tant que leader ou coéquipier – ont toujours été à la hauteur de son talent. Ce week-end, lors d’une interview avec The Athletic, Durant est allé beaucoup plus loin.

“Je ne comprends pas comment les gens peuvent encore écouter Stephen A.. Je suis dans la Ligue depuis 18 ans. Je n’ai jamais vu Stephen A. à un entraînement, à une séance vidéo ou à un shootaround. Je ne l’ai jamais vu ailleurs qu’à la télévision en train de dire des conneries sur les joueurs. … Pour moi, c’est un clown. Il a toujours été un clown. Vous pouvez l’écrire.”

Stephen A. Smith est probablement la personnalité médiatique la plus connue du sport américain, avec plus de six millions d’abonnés sur X. Ce dernier n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, avec ou sans les formes. Il n’hésite pas à balancer des hot takes ou des rumeurs en se basant sur des “sources anonymes”, ce qu’a récemment pointé du doigt le dernier MVP des Finales Jaylen Brown. Enfin, c’est un showman qui est fait pour la télévision, même si ses analyses basket laissent parfois à désirer.

C’est tout ça Stephen A. Smith, et Kevin Durant en a visiblement assez.

Il faut dire que SAS a touché un point sensible, à savoir le leadership de KD. “Quand les gens essayent de trouver quelque chose pour critiquer mon jeu, souvent ils s’arrêtent sur mon leadership, quelque chose qui est tellement vague et subjectif” a ajouté Durant. La star des Suns a du mal à comprendre comment des journalistes extérieurs – que ce soit Stephen A. Smith ou d’autres (coucou Charles Barkley) – peuvent tirer des conclusions sur son leadership sans être au contact de l’équipe chaque jour.

“On me fait passer pour ce gars qui arrive dans le vestiaire, ne parle à personne, ni à ses coéquipiers ni à ses coaches. Franchement, c’est ridicule.” – Kevin Durant

S’il a remporté deux titres de champion NBA et deux titres de MVP des Finales avec les intouchables Warriors (2017 et 2018), Kevin Durant a pris son lot de critiques depuis l’échec du projet Brooklyn et les débuts compliqués aux Suns (seulement une série de Playoffs gagnée depuis son arrivée en février 2023, sweepé au premier tour l’an passé). Pour certains, il n’est pas ce “male alpha”, ce leader vocal qui transcende tout un vestiaire et que les Américains aiment tellement mettre en avant.

Kevin Durant ne se prend pas pour quelqu’un qu’il n’est pas. Il sait aussi qu’il n’est pas parfait, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne se considère pas comme un leader. C’est juste qu’il est plus un leader à travers ses actions qu’à travers ses gros discours. Il suffit d’écouter les propos du meneur des Suns Tyus Jones pour comprendre l’impact que peut avoir KD sur une équipe.

“Son éthique de travail est contagieuse. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Vous le voyez venir à l’entraînement, se donner à 110% chaque jour, travailler sur son jeu. Même dans sa 18e année, il continue de chercher des moyens pour s’améliorer. Il continue de se donner à fond pour progresser. Comment ne pas faire pareil ?”

De Tyus Jones à Bradley Beal en passant par le nouveau coach de Phoenix Mike Budenholzer, tous soulignent l’impact très positif que possède Kevin Durant dans le vestiaire des Suns. Ils assurent même qu’il parle bien plus que ce qu’on pourrait croire. Pas sûr que cela change l’avis de ces journalistes qui aiment critiquer le leadership de KD, mais en tout cas ça suffit à Durant pour être en paix avec lui-même.

Au final, la meilleure manière pour Easy Money de fermer la bouche de ses détracteurs, c’est encore de remporter un titre NBA ailleurs qu’au sein de la dream team des Warriors. Et si c’était pour cette année avec les Suns ? Cela en boucherait un coin à Stephen A. Smith.

Source texte : The Athletic

I would disagree stephen. I would argue, passionately, that my intangibles have always been on par with my talent

— Kevin Durant (@KDTrey5) October 24, 2024