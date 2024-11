Les fans des Sixers vont-ils enfin avoir le droit de voir Paul George enfiler le maillot de Philly en match officiel ? C’est en tout cas ce qui se semble dessiner. Selon Shams Sharania, d’ESPN, l’ailier devrait effectuer ses grands débuts cette nuit contre les Suns. Une bonne nouvelle, alors que Joel Embiid est toujours indisponible.

Débarqué en tant qu’agent libre du côté de Philadelphie au mois de juillet dernier, Paul George n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel pour le moment. Si PG a joué un bout de Summer League, une blessure au genou gauche l’a toutefois contraint à manquer le début de saison avec Philly.

Une absence, qui, combinée à celle de Joel Embiid, n’arrange pas vraiment les affaires des Sixers. Pour rappel, le pivot est lui aussi toujours indisponible depuis le début de saison, également gêné par son genou. Auteurs d’un départ compliqué – avec 1 victoire pour 4 défaites – les hommes de Nick Nurse devraient toutefois pouvoir compter sur le retour de leur recrue phare cette nuit contre les Suns (4h15).

Philadelphia 76ers star Paul George is expected to make his season debut on Monday vs. the Phoenix Suns, barring any setbacks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/n2nHUtaNNE

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2024

Une bonne nouvelle, tant les Sixers pataugent sur ces cinq premiers matchs. Sans la crise de pyromanie de Tyrese Maxey, auteur de 45 points contre Indiana, la franchise de Philadelphie n’aurait peut-être toujours pas remporté le moindre match. Mais bon, difficile d’espérer grand-chose en NBA lorsque l’on vous enlève deux de vos trois meilleurs joueurs.

Heureusement pour Philly, l’horizon semble enfin s’éclaircir. Paul George devrait faire ses grands débuts en match officiel cette nuit contre les Suns, tandis que Embiid pourrait lui aussi retrouver les parquets dans les prochains jours. De quoi lancer définitivement la saison en Pennsylvanie ?

Source texte : ESPN