La saison de basket universitaire est sur le point de démarrer et avec ça, on va commencer à suivre de plus près l’évolution des meilleurs prospects en vue de la Draft NBA 2025. De Cooper Flagg à Ace Bailey en passant par Dylan Harper et V.J. Edgecombe, voici les dix espoirs à ne pas rater en NCAA cette saison.

Cooper Flagg (Duke)

Il est le grand nom de la Draft 2025. Le prospect cinq étoiles pour lequel certaines équipes vont tanker cette saison en NBA. Cooper Flagg a tout détruit sur son passage durant ses années lycée, montrant une supériorité sur le plan physique assez impressionnante et une intensité de tous les instants. Sa polyvalence des deux côtés du terrain représente l’une de ses plus grandes qualités. Il possède notamment un potentiel défensif effrayant. Cooper Flagg a même marqué les esprits lors des scrimmages avec Team USA cet été, recevant les louanges de Kevin Durant et LeBron James en personne. Surclassé d’une année, Flagg n’a que 17 ans mais voudra montrer qu’il est bien “The Next Big Thing” sous les couleurs de la célèbre université de Duke.

Pendant ce temps-là, Cooper Flagg lâche déjà de grosses dingueries avec Duke !

Block MONUMENTAL dans le premier match amical des Blue Devils 😳😳pic.twitter.com/SrNvHMH8jm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2024

Ace Bailey (Rutgers)

Si Cooper Flagg n’est pas totalement assuré d’être le premier choix de la Draft NBA 2025, c’est notamment à cause d’Ace Bailey. Le jeune phénomène – nouveau joueur de Rutgers – fait partie de la famille des grands ailiers qui possèdent un énorme talent balle en main. Il mesure 2m08, il est redoutable en un-contre-un, il est athlétique, il sait shooter… bref, il y a du Tracy McGrady et du Paul George chez ce gamin. On sait que ce type de profil plaît beaucoup aux scouts NBA aujourd’hui, mais Bailey devra d’abord confirmer son immense potentiel à l’université avant de rêver de la Grande Ligue. On a eu droit à un premier aperçu du bonhomme lors de la rencontre amicale opposant Rutgers à St. John’s mi-octobre, durant laquelle Bailey a enflammé le public avec ses 25 points.

Dylan Harper (Rutgers)

Deuxième fils de Ron Harper, ancien joueur des Bulls et des Lakers qui a remporté cinq titres NBA, Dylan Harper compte bien marcher sur les traces de son daron, et pourquoi pas faire encore mieux. Le jeune meneur possède une sacrée combinaison entre taille (1m98), talent au scoring, et capacités au niveau du playmaking. Un mélange très excitant qui fait d’Harper l’un des trois prospects qu’on retrouve habituellement sur le podium des premières Mock Drafts 2025. Durant sa dernière année au lycée, Dylan a raflé à la fois le titre de MVP du McDonald’s All-American Game et celui du Jordan Brand Classic. Aux côtés d’Ace Bailey à Rutgers, il voudra désormais cartonner pour solidifier un peu plus son statut de prospect cinq étoiles.

V.J. Edgecombe (Baylor)

Attention, athlète ultra-explosif en vue ! V.J. Edgecombe est un arrière d’1m96 qui possède de la dynamite dans les baskets. Pas vraiment sur les radars des scouts avant 2023, le prospect bahaméen a connu une ascension fulgurante au cours de ses deux dernières années au lycée, du côté de Brookville à New York. Ses qualités athlétiques font de lui un prospect hyper excitant, qui enflammera à coup sûr l’université de Baylor dès sa saison freshman. Preuve qu’il est déjà suffisamment mature pour peser en NCAA, V.J. Edgecombe s’est illustré au sein de l’équipe nationale des Bahamas (plus de 16 points de moyenne) lors du tournoi de qualification pour les JO de Paris 2024, tout ça à seulement 19 ans. Une vraie pépite !

Baylor’s V. J. Edgecombe has been showcasing some high level flashes for the Bahamas national team these past two days.

Averaging 11 PPG against proven NBA/Euro league players and playing with some notable NBA players

Edgecombe has been showcasing his athleticism at the… pic.twitter.com/6yIIQu2bxC

— Arman Jovic (@PDTScouting) June 28, 2024

Khaman Maluach (Duke)

En plus de Cooper Flagg, un autre prospect très intrigant débarque à Duke cette saison. Vous en avez sans doute déjà entendu parler : le pivot sud-soudainais Khaman Maluach. Il fait 2m19, il a 18 ans, il possède un parcours assez fou mais surtout un gros profil de freak. En plus de son énorme potentiel défensif (envergure de 2m26) et ses qualités de finisseur, Maluach a une mobilité intéressante et même un toucher qui peut lui permettre de devenir un shooteur respectable. Plutôt pas mal comme combinaison non ? Grand espoir du basket sud-soudainais, Khaman Maluach a déjà participé à une Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques, preuve du potentiel du garçon. Il devrait faire de gros dégâts sous le maillot de Duke dès sa saison freshman !

Khaman Maluach has looked SCARY during Duke’s Exhibition games 🔥

Think the 7’2 freshman will be a 1-and-done? 🤔

(via @Frankie_Vision)

pic.twitter.com/xDoL31kfm2

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 30, 2024

Liam McNeeley (UConn)

Double championne NCAA en titre, l’université d’UConn a perdu pas mal d’éléments importants (Donovan Clingan, Stephon Castle, Tristen Newton…) qui ont pris le chemin de la NBA cet été. Pour les remplacer, le coach Dan Hurley compte notamment sur Liam McNeeley. L’ancien coéquipier de Cooper Flagg à la célèbre Montverde Academy (Floride) est déjà un excellent shooteur extérieur. Il peut dégainer de partout, et devrait se régaler dans le système offensif très moderne de Hurley à UConn. Mais McNeeley n’est pas un joueur unidimensionnel pour autant. L’ailier de 2m01 sait poser la balle pour attaquer les défenses, il bouge bien sans ballon, et a le sens du collectif des deux côtés du terrain. Pas de doute, les scouts NBA auront des yeux sur lui cette saison.

Drake Powell (North Carolina)

Si vous aimez les jeunes joueurs au grand potentiel défensif, gardez un œil sur Drake Powell de North Carolina. Avec son 1m98 pour 88 kilos à seulement 19 ans, Powell possède le potentiel athlétique qu’on attend d’un extérieur au plus haut niveau. Et il est plutôt du genre à avoir les crocs, notamment dans sa propre moitié de terrain. S’il a encore pas mal de chemin à parcourir en attaque, Powell est déjà réputé pour sa polyvalence et les Tar Heels attendent de lui qu’il offre un impact positif des deux côtés du terrain dès sa saison freshman. Pour la petite histoire, sachez que Drake Powell est le cousin d’Hubert Davis, actuel coach de North Carolina et ancien joueur NBA passé par les New York Knicks.

Drake Powell. INSANE pic.twitter.com/rH8y69nDP9

— Keeping It Heel (@KeepingItHeel) October 27, 2024

Kon Knueppel (Duke)

Encore un freshamn talentueux qui débarque à Duke. Kon Knueppel – arrière / ailier de 2m01 pour 98 kilos – est loin d’être un monstre athlétique mais par contre, il a du basket plein les mains. Quand il faut scorer, pas de problème. Quand il faut planter de loin, particulièrement en catch & shoot, souvent ça fait ficelle. Ses fondamentaux offensifs sont hyper solides et en plus, il a un QI basket bien au-dessus de la moyenne tout en jouant avec une énergie contagieuse. Aux côtés de Cooper Flagg, Khaman Maluach et Cie, Kon Knueppel devrait faire le bonheur des fans de Duke dès sa campagne freshman.

Tre Johnson (Texas)

Alerte scoreur ! Dans l’université qui a autrefois accueilli Kevin Durant, Tre Johnson fait partie de ces attaquants racés qui peuvent planter du buckets à tout moment. Il a les skills, le shoot, et la mentalité pour enchaîner les cartons offensifs dès sa première saison NCAA avec les Longhorns du Texas, et ainsi rendre le meilleur des hommages à KD. Pas le plus athlétique des guards, Tre Johnson rappelle un peu l’arrière des Nets Cam Thomas, qui cartonne aujourd’hui en NBA. On lui souhaite une trajectoire similaire mais en attendant, Johnson devra montrer qu’il peut combiner ses qualités de scoreur avec une belle efficacité offensive, lui qui a un peu tendance à forcer en attaque.

Kasparas Jakucionis (Illinois)

Parmi les jeunes prospects internationaux qui méritent d’être suivis de près, il y a le Lituanien Kasparas Jakucionis. Ce dernier est passé par Vilnius et la formation de Barcelone avant de poser ses valises à Champaign dans l’Illinois. Si son nom vous dit quelque chose, c’est peut-être parce que Jakucionis a été MVP de l’ANGT Belgrade avant de terroriser l’Équipe de France lors de l’Euro U18 cet été, scorant 37 points avec 7 passes décisives contre les Bleus de Nolan Traoré et Noa Essengue. Comme l’indique cette feuille de stats assez impressionnante, le guard lituanien combine talent de scoreur, shooteur et playmaker, le tout du haut de son 1m98. De quoi déjà séduire les scouts NBA.

