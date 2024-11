EuroLeague : Gabby Williams et Janelle Salaün dans le cinq du mois d’octobre !

Cocorico ! Si la NBA et ses prodiges tricolores font énormément parler en ce moment, hors de question d’oublier les dames. En EuroLeague, Gabby Williams (Fenerbahce) et Janelle Salaün (Schio) ont été nommées dans le cinq du mois. Une belle récompense pour commencer la saison. La dédicace aux Belges, car Emma Meesseman est aussi nommée.

C’est la France frère. Après un mois de compétition, l’EuroLeague Women vient de récompenser les cinq meilleures joueuses du début de saison. Parmi elles ? Janelle Salaün (Familia Schio) et Gabby Williams (Fenerbahce). Deux noms qui ont porté l’Équipe de France à la médaille d’argent olympique, deux noms qui continuent à dominer sur les parquets européens.

⭐️ Team of the Month ⭐️@THoward_6 | @CBKMersin @EmmaMeesseman | @fbkadinbasket

Janelle Salaun | @familaschio @MariaaConde | @ZVVZUSKPRAHA @gabbywilliams15 | @fbkadinbasket

De son côté, Janelle Salaün a aligné 17,8 points, 6,8 rebonds et 2,8 passes en 4 matchs au mois d’octobre. Avec tout ce qu’on lui connaît : hustle, hargne à toute épreuve et maîtrise en attaque. Notamment sur son tir extérieur, où elle a beaucoup travaillé sur la hauteur de la prise de tir, pour éviter les contres au sol. Elle se permet même de jolis moves avec du fadeaway bien soyeux, bien ficelle. Au global, elle est la meilleure scoreuse et évaluation de Schio, qui mène le groupe A en EuroLeague. Patronne !

Fadeaways queen 👑 #EuroLeagueWomen | @familaschio pic.twitter.com/wS7bmjqDVl

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) November 1, 2024

Concernant Gabby Williams, c’est un sans faute du côté de Fenerbahce, qui survole la poule C. La joueuse tricolore aligne 14,3 points, 5,5 rebonds et 4,5 passes par match. Un duo de choc formé avec Emma Meesseman, meilleure scoreuse de l’équipe (également dans le cinq du mois). Après son été entre Jeux Olympiques et WNBA à Seattle, la Française n’a pas de temps à perdre. Montre leur, on est avec toi !

