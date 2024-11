Solidement installé dans la rotation du Thunder en ce début de saison, Ousmane Dieng récolte enfin les fruits du travail accompli depuis deux ans. Dans une interview pour beIN SPORTS, l’intérieur français est revenu sur les étapes clés de sa progression.

Petit à petit l’oiseau fait son nid. Voilà une phrase qui résume parfaitement l’ascension d’Ousmane Dieng depuis sa Draft dans l’Oklahoma, en 2022. En deux ans, l’intérieur a su franchir les étapes une par une, au point de faire aujourd’hui partie intégrante de la rotation mise en place par Mark Daigneault. Pour le moment, le Français a participé aux six matchs disputés par OKC, et passe en moyenne 14 minutes sur le terrain, pour 5 points et 3 rebonds chaque soir. Mais au-delà des statistiques, Ousmane Dieng donne surtout l’impression de s’être vraiment fondu dans le collectif oklahoman.

Une sacré bonne nouvelle, puisqu’on parle quand même de la meilleure équipe à l’Ouest l’année dernière, et qui semble partir sur les mêmes bases cette saison, le Thunder faisant toujours partie des deux seules franchises encore invaincues pour le moment. Cette réussite, OD la doit à sa patience et son travail. L’an dernier, si le frenchie commençait déjà à pointer le bout de son nez, c’est surtout en G League qu’il a brillé. Avec le Blue, l’équipe affiliée au Thunder, Dieng s’est offert un titre de champion, et a été désigné MVP des Finales. De quoi convaincre OKC de faire appel à lui.

“Ça a débuté l’année dernière, surtout avec les Playoffs de G League. On est allé chercher le titre, et j’ai été MVP des Finales. […] J’ai aussi fait un bon training camp. Je suis en confiance, je me sens bien et je fais le maximum pour aider l’équipe.” – Ousmane Dieng sur son intégration, via beIN SPORTS

En plus de son travail quotidien, les étoiles semblent s’être alignées pour Ousmane Dieng. Jaylin Williams et Isaiah Hartenstein toujours blessés, le Français a récupéré des minutes au poste 5. Bien que Ous’ ne soit pas un pivot naturel, il fait le job pour le moment, et a gagné la confiance du staff du Thunder. Il y a quelques jours, l’intérieur a même livré le meilleur match de sa saison, en inscrivant 11 points face aux Blazers.

Tout roule pour Ousmane Dieng et OKC pour le moment. En espérant que notre frenchie continue sur sa lancée, pour peut-être, rejoindre le cercle très fermé des Français titrés en fin de saison ?

