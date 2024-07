Si les JO de Paris 2024 sont annoncés comme les plus relevés de l’histoire de la compétition, c’est notamment grâce à la présence de nombreuses superstars de la NBA ainsi que de joueurs qui sont considérés comme des références sur la scène internationale. Mais au milieu de tout ce beau monde, il y aura aussi des jeunots très prometteurs. Voici quatre gamins (et un alien) qui pourraient faire une “Lamine Yamal” aux Jeux Olympiques.

Bilal Coulibaly (France)

Ancien coéquipier de Victor Wembanyama et issu de la même classe de Draft que Wemby (7e position, 2023), Bilal Coulibaly continue sa belle ascension. Le Frenchie vient d’être sélectionné dans la liste des 12 de Vincent Collet après une campagne rookie intéressante avec les Washington Wizards. Bilal n’a jamais porté les couleurs de l’Equipe de France A dans une grande compétition, sa seule expérience en bleu étant l’Euro U18 en 2022. Mais Coulibaly – 20 ans seulement – n’a pas froid aux yeux.

Ailier de 2m03 et doté d’une envergure de 2m21 (!), Bilal Coulibaly brille aujourd’hui surtout par sa défense ainsi que ses grosses qualités athlétiques. Le genre de profil qu’apprécie tout particulièrement Vincent Collet et qui devrait permettre à Bilal d’occuper un vrai rôle dans la campagne olympique des Bleus. S’il parvient en plus à trouver de la régularité dans son shoot extérieur, attention les yeux !

Nice two-way sequence earlier today from Washington Wizards second year wing Bilal Coulibaly 👀 pic.twitter.com/3AL3nZ3gOZ

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 3, 2024

Dyson Daniels (Australie)

Ancien joueur des Pelicans tout juste transféré aux Atlanta Hawks, Dyson Daniels est l’un des grands espoirs du basket australien. Dites-vous qu’il a marqué 23 points lors de sa toute première sélection à 17 piges (en 2021), et qu’avant ça il avait aidé l’Australie à remporter le championnat d’Océanie dans la catégorie U15. Né à Bendigo (Victoria) en 2003, Daniels a joué dans le club de sa ville natale avant de s’envoler vers les Etats-Unis en 2021, où il a poursuivi sa formation sous les couleurs du G League Ignite. Le meneur/arrière a ensuite été sélectionné en 8e position de la Draft NBA 2022 par les New Orleans Pelicans.

Dyson Daniels, qui aurait également pu devenir joueur professionnel de football australien, est devenu un role player plutôt solide en NBA grâce à ses qualités défensives et son intelligence de jeu. C’est ce qu’il va essayer d’apporter aux Boomers lors des JO de Paris 2024. Scotché sur le banc de touche lors du Mondial 2023, Daniels pourrait bien se révéler avec l’Australie cette année.

Akira Jacobs (Japon)

Brillant lors de la dernière Coupe du Monde U19 en 2023, Akira Jacobs est sur le point de faire le grand saut pour découvrir le plus haut niveau international. Il a en effet été sélectionné dans le groupe des 12 Japonais qui défendront les couleurs du Pays du Soleil Levant en France, aux côtés de Rui Hachimura, Yuta Watanabe et Cie.

Né à Yokohama le 13 avril 2004, Jacobs a grandi en Californie mais est rentré au Japon lors de la période COVID. Il y est resté quelque temps pour jouer sous les couleurs de l’équipe de sa ville natale, devenant par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire à évoluer en première division japonaise. Depuis la saison 2023-24, Akira porte les couleurs des Hawai’i Rainbow Warriors en NCAA. La jeune pépite, qui évolue à l’aile du haut de ses 2m01, veut s’inspirer de Paul George pour devenir un vrai two-way player. Il y a du chemin, mais il y a surtout beaucoup de talent et de potentiel.

Khaman Maluach (Soudan du Sud)*

Son nom vous dit peut-être quelque chose et pour cause, Khaman Maluach s’est engagé en mars dernier avec la célèbre université de Duke, où évoluera également le phénomène américain Cooper Flagg l’an prochain. Justement, en parlant de phénomène, Maluach c’est quelque chose : 17 ans à peine, 2m18 sous la toise et 113 kilos sur la balance, un toucher intéressant… bref, on est clairement dans la catégorie des freaks. Un freak qu’on attend dans les premières places de la Draft NBA 2025.

Né à Rumbek (Soudan du Sud), ancien réfugié, Khaman Maluach a connu un parcours digne d’un film. Ses premières vraies expériences avec la balle orange ? C’était au sein du camp basket de Luol Deng, héros local. Passé ensuite par la NBA Academy Africa, Maluach n’a cessé de s’illustrer partout où il est passé. Il a notamment été nommé MVP du camp Basketball Without Borders en 2023 et a disputé trois saisons dans la Basketball Africa League, la dernière étant couronnée par un titre de meilleur rebondeur. Cerise sur le gâteau : à seulement 16 ans, en 2023, il est devenu le troisième plus jeune joueur à participer à une Coupe du Monde de basket, aidant le Soudan du Sud à décrocher une qualification historique aux Jeux Olympiques.

*La liste définitive du Soudan du Sud n’a pas encore été dévoilée, mais Khaman Maluach a de bonnes chances d’y être.

Victor Wembanyama (France)

Vous vous demandez sans doute ce qu’il fait là. Cela fait un bon moment que notre Victor Wembanyama national n’est plus considéré comme un “jeune à potentiel” mais comme une superstar en puissance. Mais n’oublions pas qu’il a seulement… 20 ans.

20 ans et déjà considéré par certains comme le meilleur défenseur NBA. 20 ans et déjà un titre de meilleur contreur dans la plus grande ligue du monde. 20 ans et déjà plusieurs records battus. 20 ans et déjà perçu comme le futur visage de la NBA.

Oui, c’est déjà tout ça Victor Wembanyama, mais c’est surtout tellement d’autres choses à venir. Pour sa première grande compétition avec l’Equipe de France, qui plus est à Paris, le Rookie de l’Année NBA 2024 veut véritablement marquer les esprits aux côtés de Rudy Gobert et Cie. Le reste du monde n’a qu’à se tenir prêt.